13.02.2017
16:59
 

Как доказать друзьям, что День святого Валентина ты провел с девушкой. Топ-9 приемов

Новости
Надвигается самый ужасный для любой одинокой души праздник — День святого Валентина. Давление "дружеской" среды в этот день очень велико — все и каждый выкладывают в соцсети романтические фото. А ты, что, лысый, что ли? Даже если у тебя нет девушки, сделать вид никогда не поздно. Вот девять фотоприемов, которые позволят обмануть друзей в соцсетях и докажут всем и каждому — у тебя тоже есть девушка!
Как доказать друзьям, что День святого Валентина ты провел с девушкой. Топ-9 приемов
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Для некоторых снимков тебе потребуется реквизит или же умение красить ногти, но зато другие ты точно сможешь сделать безо всяких усилий! Впрочем, откроем маленький секрет — проще всего такие фото сделать с помощью настоящей, живой девушки. Она тебе и ногти накрасит и просто снимок сделает. И ей не обязательно при этом быть ТВОЕЙ девушкой! Добрый друг или даже сестра — тоже сойдут!
Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

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Rain Yokohama/Facebook

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!