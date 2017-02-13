Как доказать друзьям, что День святого Валентина ты провел с девушкой. Топ-9 приемов

Надвигается самый ужасный для любой одинокой души праздник — День святого Валентина. Давление "дружеской" среды в этот день очень велико — все и каждый выкладывают в соцсети романтические фото. А ты, что, лысый, что ли? Даже если у тебя нет девушки, сделать вид никогда не поздно. Вот девять фотоприемов, которые позволят обмануть друзей в соцсетях и докажут всем и каждому — у тебя тоже есть девушка!