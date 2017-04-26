Как ловко сложить нагрудный платок "Президентским способом". Пошаговая инструкция

Стиль внимателен к деталям. И одним из таких ключевых акцентов является платок в нагрудном кармане. Он придаёт безусловную элегантность, сглаживая возможную небрежность или ошибки в подборе комплекта. В моду нагрудный платок пришёл в двадцатые годы прошлого века. Джентльмены с почтением относятся к этой детали и сегодня. Даже самый обычный "прикид" можно оживить при помощи платка. Он поможет тебе выделиться из толпы. Главное - верно подобрать цвет и текстуру. А ещё стилисты советуют избегать полного сходства платка и галстука. Это модный моветон. Идёшь на формальное мероприятие? Выбери платок под настроение и вперёд!