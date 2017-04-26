26.04.2017
08:58
 

Как ловко сложить нагрудный платок "Президентским способом". Пошаговая инструкция

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Стиль внимателен к деталям. И одним из таких ключевых акцентов является платок в нагрудном кармане. Он придаёт безусловную элегантность, сглаживая возможную небрежность или ошибки в подборе комплекта. В моду нагрудный платок пришёл в двадцатые годы прошлого века. Джентльмены с почтением относятся к этой детали и сегодня. Даже самый обычный "прикид" можно оживить при помощи платка. Он поможет тебе выделиться из толпы. Главное - верно подобрать цвет и текстуру. А ещё стилисты советуют избегать полного сходства платка и галстука. Это модный моветон. Идёшь на формальное мероприятие? Выбери платок под настроение и вперёд!
Как ловко сложить нагрудный платок "Президентским способом". Пошаговая инструкция
1
Складываем «Президентским способом». Сперва разложи платок на ровной поверхности, например, на столе.
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Как ловко сложить нагрудный платок "Президентским способом". Пошаговая инструкция
2
Сложи платок пополам по вертикали, чтобы его левая сторона оказалась на правой.
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Как ловко сложить нагрудный платок "Президентским способом". Пошаговая инструкция
3
Подогни нижнюю часть к верхней так, чтобы треть платка наверху осталась несложенной.
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Как ловко сложить нагрудный платок "Президентским способом". Пошаговая инструкция
4
Пришло время разместить нагрудный платок в кармане пиджака. И помни, платок всегда должен быть чистым. Только тогда он подчеркнёт твою уникальность, а не разрушит твой имидж.
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Как ловко сложить нагрудный платок "Президентским способом". Пошаговая инструкция
5
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