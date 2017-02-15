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Skats.lv
15.02.2017
11:56
Как олимпийские объекты в Бразилии выглядят через шесть месяцев после Игр (спойлер: плохо)
Новости
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро закончились всего полгода назад, а некоторые крупные объекты спортивного праздника уже приходят в упадок.
1
Главный бассейн Водного центра красноречиво говорит, что по назначению его не используют.
Reuters/Scanpix
2
Поле для гольфа «рожали» в течение трех лет и с муками, так как он расположился прямо в национальном заповедники. Полгода после игр — оно пусто и заброшено.
Reuters/Scanpix
3
Олимпийская деревня населена только призраками.
Reuters/Scanpix
4
Бассейн для тренировок пошел нездоровыми пятнами, а здание рядом с ним просто разваливается.
Reuters/Scanpix
5
Вот так это выглядит вблизи.
Reuters/Scanpix
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Кстати, в Бразилии сейчас не зима, а лето. Не время для занятия спортом?
Reuters/Scanpix
7
Видимо — нет, потому что эта надпись на воротах Deodoro Sports Complex гласит "Мы на каникулах".
Reuters/Scanpix
8
Вид снаружи на одно из зданий комплекса Carioca Arenas, где проходили соревнования по баскетболу.
Reuters/Scanpix
9
Стадиону Maracana тоже нехорошо.
AP/Scanpix
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Допустим, трава пожухла на жаре и сейчас там просто временно не играют.
AP/Scanpix
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Но сиденья тоже "пожухли"?
AP/Scanpix
12
Разруха.
AP/Scanpix
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Есть к чему приложить руки.
AP/Scanpix
14
И нет, сиденья не "аккуратно демонтированы".
AP/Scanpix
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Что-то нас гложут смутные сомнения в том, что у стадиона все будет хорошо.
AP/Scanpix
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Впрочем, некоторые объекты используются по прямому назначению. Повезло, например, полю для пляжного волейбола.
Reuters/Scanpix
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Но в целом часть построенного явно отдана на откуп толпе и времени. Власти уже планируют полностью "демонтировать" семь бывших олимпийских объектов.
Reuters/Scanpix
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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