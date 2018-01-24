24.01.2018
13:19
 

Как правильно "фотошопить" фото? Вот тебе 18 крутых и смешных примеров!

Новости
Хочешь научиться отличать "хороший фотошоп" от поделок, выполненных… скажем так, начинающими мастерами? Вот подборка работ, про каждую из которых можно однозначно сказать — это делал мастер.
Как правильно "фотошопить" фото? Вот тебе 18 крутых и смешных примеров!
1
Смотри и учись!
DELFI

1. Дональд Трамп пьет воду.


Jump_Yossarian, SomethingOriginal_01

2. Женщина "совпадает" с обложкой.


Slushball, Zsozsi/Reddit

3. Кот, "украшенный" лучами света, которые проходят через цветное стекло.


thisguy181, MonotoneCreeper/Reddit

4. Дональд Трамп, "кричащий" на обложках газет.


suri09, artunitinc/Reddit

5. Волна, разбивающаяся о камни.


MrWiggleIt, shopdude/Reddit

6. Гусеница одной из бабочек семейства павлиноглазки.


Nilosyrtis, RexLeou/Reddit

7. Кудрявый петух.


Toomad316, ThreeGivenNames/Reddit

8. Синичка и "ее жертва".


Mnemonic319, wertrew1/Reddit

9. Косуля с мертвой птицей на голове.


broncosz4, xprmntng/Reddit

10. Собака с маской из листьев.


Nilosyrtis, jaydxn1/Reddit

11. Белый павлин.


jacksback88, feggit_/Reddit

12. Измерение роста собаки (довольно странное).


25benja, DeathSludge/Reddit

13. Морская черепашка по имени Наташка.


frankmathews36, frankmathews36/Reddit

14. Сова в полете.


raccoonteur, mandal0re/Reddit

15. Мужчина, бегущий с мороженкой.


Darkbobman1, domdomburg/Reddit

16. Собака на ветру.


Tectonic_Cat, mandal0re/Reddit

17. Белка и снег.


derawin07, XER0F0X/Reddit

18. И, наконец, "чеширский" кот.


yolo_swag_holla, evil-i/Reddit

 
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