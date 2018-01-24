Как правильно "фотошопить" фото? Вот тебе 18 крутых и смешных примеров!
Хочешь научиться отличать "хороший фотошоп" от поделок, выполненных… скажем так, начинающими мастерами? Вот подборка работ, про каждую из которых можно однозначно сказать — это делал мастер.
1. Дональд Трамп пьет воду.
Jump_Yossarian, SomethingOriginal_01
2. Женщина "совпадает" с обложкой.
3. Кот, "украшенный" лучами света, которые проходят через цветное стекло.
thisguy181, MonotoneCreeper/Reddit
4. Дональд Трамп, "кричащий" на обложках газет.
5. Волна, разбивающаяся о камни.
6. Гусеница одной из бабочек семейства павлиноглазки.
7. Кудрявый петух.
Toomad316, ThreeGivenNames/Reddit
8. Синичка и "ее жертва".
9. Косуля с мертвой птицей на голове.
10. Собака с маской из листьев.
11. Белый павлин.
12. Измерение роста собаки (довольно странное).
13. Морская черепашка
по имени Наташка.
frankmathews36, frankmathews36/Reddit
14. Сова в полете.
15. Мужчина, бегущий с мороженкой.
Darkbobman1, domdomburg/Reddit
16. Собака на ветру.
Tectonic_Cat, mandal0re/Reddit