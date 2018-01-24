Как правильно "фотошопить" фото? Вот тебе 18 крутых и смешных примеров!

Хочешь научиться отличать "хороший фотошоп" от поделок, выполненных… скажем так, начинающими мастерами? Вот подборка работ, про каждую из которых можно однозначно сказать — это делал мастер.