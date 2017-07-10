Как правильно говорить с низкими людьми: 15 советов, которые нужны каждому
У тебя наверняка есть друг или подруга, которые ниже тебя ростом. Держим пари, что перед тобой не раз во весь рост вставал вопрос о том, как же правильно говорить с этим странным низкорослым существом.
1. В 2014 году пользователь Imgur, скрывающийся под ником RequiemofHorror, "залил" вот эту картинку, которую он нашел где-то в Tumblr, а где именно — сие есть тайна, покрытая мраком. На ней в доступной всем форме написано, что с низкими людьми надо говорить ровно так же, как и с высокими.
imgur.com
2. Но на дворе 2017 год и у интернета в этом году иное мнение на этот счет.
Facebook: howtotalktoshort
3. Кто-то находит вдохновение в видеоиграх.
Twitter: @thejuliusman648
4. Кто-то — в поп-культуре.
Facebook: howtotalktoshort
5. Кто-то зовет на помощь различные приспособления.
Twitter: @KekistanEmperor
6. Другие довольно садистки настроены.
Facebook: howtotalktoshort
7. Нашлись добрые души, которые предложили наделять низких людей суперспособностями.
Facebook: howtotalktoshort
8. Или их собеседников.
Facebook: howtotalktoshort
9. Еще можно использовать Темную сторону Силы.
Facebook: MemesGeeks
10. Что ни говори, а люди изобретательны в решении проблем мирового масштаба!
Facebook: howtotalktoshort
11. Не устаем ими восхищаться!
Facebook: howtotalktoshort
12. Впрочем, нашлись и те, кто предложили "починить" высоких людей — чтобы низким было удобнее с ними общаться.
Facebook: howtotalktoshort
13. Но даже в этой ситуации низким людям приходится делать всю работу :(.
Facebook: howtotalktoshort
14. И даже если труд при решении проблемы "Как говорить с низким человеком" кажется воистину неподъемным…
Facebook: howtotalktoshort
15. …нет такой задачи, которую нельзя было бы решить с помощью друзей!
Facebook: howtotalktoshort