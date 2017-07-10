Как правильно говорить с низкими людьми: 15 советов, которые нужны каждому

У тебя наверняка есть друг или подруга, которые ниже тебя ростом. Держим пари, что перед тобой не раз во весь рост вставал вопрос о том, как же правильно говорить с этим странным низкорослым существом.