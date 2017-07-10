10.07.2017
12:43
 

Как правильно говорить с низкими людьми: 15 советов, которые нужны каждому

Новости
У тебя наверняка есть друг или подруга, которые ниже тебя ростом. Держим пари, что перед тобой не раз во весь рост вставал вопрос о том, как же правильно говорить с этим странным низкорослым существом.
Как правильно говорить с низкими людьми: 15 советов, которые нужны каждому
1
На твое счастье, у нас есть интернет, а в интернете есть ответы.
DELFI

1. В 2014 году пользователь Imgur, скрывающийся под ником RequiemofHorror, "залил" вот эту картинку, которую он нашел где-то в Tumblr, а где именно — сие есть тайна, покрытая мраком. На ней в доступной всем форме написано, что с низкими людьми надо говорить ровно так же, как и с высокими.


imgur.com

2. Но на дворе 2017 год и у интернета в этом году иное мнение на этот счет.


Facebook: howtotalktoshort

3. Кто-то находит вдохновение в видеоиграх.


Twitter: @thejuliusman648

4. Кто-то — в поп-культуре.


Facebook: howtotalktoshort

5. Кто-то зовет на помощь различные приспособления.


Twitter: @KekistanEmperor

6. Другие довольно садистки настроены.


Facebook: howtotalktoshort

7. Нашлись добрые души, которые предложили наделять низких людей суперспособностями.


Facebook: howtotalktoshort

8. Или их собеседников.


Facebook: howtotalktoshort

9. Еще можно использовать Темную сторону Силы.


Facebook: MemesGeeks

10. Что ни говори, а люди изобретательны в решении проблем мирового масштаба!


Facebook: howtotalktoshort

11. Не устаем ими восхищаться!


Facebook: howtotalktoshort

12. Впрочем, нашлись и те, кто предложили "починить" высоких людей — чтобы низким было удобнее с ними общаться.


Facebook: howtotalktoshort

13. Но даже в этой ситуации низким людям приходится делать всю работу :(.


Facebook: howtotalktoshort

14. И даже если труд при решении проблемы "Как говорить с низким человеком" кажется воистину неподъемным…


Facebook: howtotalktoshort

15. …нет такой задачи, которую нельзя было бы решить с помощью друзей!


Facebook: howtotalktoshort

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!