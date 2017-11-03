03.11.2017
11:49
 

Как продать Honda Accord EX 1996 года за $20 000? Снять настоящий рекламный ролик!

Новости
Люди идут на разные уловки, чтобы продать свои б/у автомобили. Но пользователь Reddit maxlanman пошел дальше большинства — он снял полноценный рекламный ролик купе Honda Accord EX 1996 года выпуска и выложил его на всеобщее обозрение. Ролик моментально стал вирусным и всего за 12 часов набрал полмиллиона просмотров, а цена на авто на eBay со стартовых 500 долларов выросла в 20 раз и уже превысила отметку в 20 тысяч.
Как продать Honda Accord EX 1996 года за $20 000? Снять настоящий рекламный ролик!
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Парень утверждает, что машину продает его невеста, а деньги паре нужны на свадьбу. Но нет, в ролике не его девушка, а актриса. А вот про кота ничего не известно.
Кадр из видео

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!