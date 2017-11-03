Как продать Honda Accord EX 1996 года за $20 000? Снять настоящий рекламный ролик!
Люди идут на разные уловки, чтобы продать свои б/у автомобили. Но пользователь Reddit maxlanman пошел дальше большинства — он снял полноценный рекламный ролик купе Honda Accord EX 1996 года выпуска и выложил его на всеобщее обозрение. Ролик моментально стал вирусным и всего за 12 часов набрал полмиллиона просмотров, а цена на авто на eBay со стартовых 500 долларов выросла в 20 раз и уже превысила отметку в 20 тысяч.