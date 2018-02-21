Как проглядели? Как?! 20 невероятно эпичных "фотошопных" ляпов в рекламе
Некоторым людям нельзя доверять делать рекламу. А другим некоторым людям нельзя доверять принимать работу первых некоторых людей. Жестоко? Ну а как еще реагировать на ТАКИЕ ляпы?
1. Сколько стоит нанять приведений для рекламы?
Theonlyjamie/Imgur
2. Когда твой ребенок сатана и манипулирует отражением в зеркале.
Temperamentalfish/Reddit
3. Душ для людей со сломанной шеей?
Ludotheo/Reddit
4. Мы бы не оставляли детей в ванной в одиночестве именно по ЭТОЙ причине. Руки из ниоткуда ничего хорошего им не дадут.
Theonlyjamie/Imgur
5. Ну, а что ты хочешь? Иногда, когда лошадь на скаку останавливаешь, потом идешь домой, несешь на плече ее голову.
Ludotheo/Reddit
6. Ну, все знают, что у пловцов нестандартные руки.
Forger62/Reddit
7. Что-то тут с ногой не того. Этого.
richard96050446/Twitter
8. Девушка слишком спокойна для человека, который летит на самолете, уже практически приводнившемся на Гудзон в Нью-Йорке.
Bmdelaune
9. Бровки домиком, на волосиках. Автор этого похож на маленького злобного гномика.
Zaqudon
10. Хм, а вот нам кажется, что на гитаре играют немного по-другому.
EmeraldMew/Reddit
11. Мы бы эту пасту на твоем месте не ели. Вот она поела и неуловимо изменилась.
Pagodahut/Reddit
12. Это, дети, не то, как выглядит промежуток между бедрами у женщины. Это, дети, "фотошопный" ляп.
Zaqudon
13. И нет, палку для селфи не так используют. Хотя… что мы, в самом деле, хотим от людей, которые на упаковке для палки для селфи пишут "iPhone в комплект не включен"?!
sallad78
14. Почему женщина всегда права? Потому что у нее две правых ноги! Как тебе шуточка, а?! ХА-ХА-ХА, дай пять!!!
hollywoodlife.com
15. Похоже, на работу берут только близняшек. Ты — близняшка? Нет? Ну, извини.
Zaqudon
16. Семь пар ног на троих — это нормально. Натурально.
d4n1l0v3
17. Зомби уже среди нас, так что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Как тебе вторая наша клевая шуточка, а?! ЛОЛ, мы сегодня просто красавчики! :D
Zaqudon/Reddit
18. Революционная новинка курортного бизнеса — пляжные зонтики-невидимки! Ты видишь их отражения, но не их самих!!!
UnicornBeef/Reddit
19. Штанишки для обезьянки с длинными ручками.
Theboozehoundbitch/Reddit
20. Что случилось с оригинальной семьей? Всех ее членов пожрали эти злые инопланетяне с плохо подогнанными личинами людей?! Да, похоже, что во всем, что мы сегодня показали, виноват именно инопланетный разум.
JadeShade/Reddit