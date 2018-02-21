Как проглядели? Как?! 20 невероятно эпичных "фотошопных" ляпов в рекламе

Некоторым людям нельзя доверять делать рекламу. А другим некоторым людям нельзя доверять принимать работу первых некоторых людей. Жестоко? Ну а как еще реагировать на ТАКИЕ ляпы?