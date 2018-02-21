21.02.2018
14:31
 

Как проглядели? Как?! 20 невероятно эпичных "фотошопных" ляпов в рекламе

Новости
Некоторым людям нельзя доверять делать рекламу. А другим некоторым людям нельзя доверять принимать работу первых некоторых людей. Жестоко? Ну а как еще реагировать на ТАКИЕ ляпы?
Как проглядели? Как?! 20 невероятно эпичных "фотошопных" ляпов в рекламе
1
Главное, что все это примеры из реальной жизни. Они существуют на одной планете с тобой!
Ludotheo/Zaqudon/Reddit

1. Сколько стоит нанять приведений для рекламы?


Theonlyjamie/Imgur

2. Когда твой ребенок сатана и манипулирует отражением в зеркале.


Temperamentalfish/Reddit

3. Душ для людей со сломанной шеей?


Ludotheo/Reddit

4. Мы бы не оставляли детей в ванной в одиночестве именно по ЭТОЙ причине. Руки из ниоткуда ничего хорошего им не дадут.


Theonlyjamie/Imgur

5. Ну, а что ты хочешь? Иногда, когда лошадь на скаку останавливаешь, потом идешь домой, несешь на плече ее голову.


Ludotheo/Reddit

6. Ну, все знают, что у пловцов нестандартные руки.


Forger62/Reddit

7. Что-то тут с ногой не того. Этого.


richard96050446/Twitter

8. Девушка слишком спокойна для человека, который летит на самолете, уже практически приводнившемся на Гудзон в Нью-Йорке.


Bmdelaune

9. Бровки домиком, на волосиках. Автор этого похож на маленького злобного гномика.


Zaqudon

10. Хм, а вот нам кажется, что на гитаре играют немного по-другому.


EmeraldMew/Reddit

11. Мы бы эту пасту на твоем месте не ели. Вот она поела и неуловимо изменилась.


Pagodahut/Reddit

12. Это, дети, не то, как выглядит промежуток между бедрами у женщины. Это, дети, "фотошопный" ляп.


Zaqudon

13. И нет, палку для селфи не так используют. Хотя… что мы, в самом деле, хотим от людей, которые на упаковке для палки для селфи пишут "iPhone в комплект не включен"?!


sallad78

14. Почему женщина всегда права? Потому что у нее две правых ноги! Как тебе шуточка, а?! ХА-ХА-ХА, дай пять!!!


hollywoodlife.com

15. Похоже, на работу берут только близняшек. Ты — близняшка? Нет? Ну, извини.


Zaqudon

16. Семь пар ног на троих — это нормально. Натурально.


d4n1l0v3

17. Зомби уже среди нас, так что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Как тебе вторая наша клевая шуточка, а?! ЛОЛ, мы сегодня просто красавчики! :D


Zaqudon/Reddit

18. Революционная новинка курортного бизнеса — пляжные зонтики-невидимки! Ты видишь их отражения, но не их самих!!!


UnicornBeef/Reddit

19. Штанишки для обезьянки с длинными ручками.


Theboozehoundbitch/Reddit

20. Что случилось с оригинальной семьей? Всех ее членов пожрали эти злые инопланетяне с плохо подогнанными личинами людей?! Да, похоже, что во всем, что мы сегодня показали, виноват именно инопланетный разум.


JadeShade/Reddit

 
Ieteikt
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