13.06.2017
11:37
 

Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"

Новости
Держим пари, что для тебя это в новинку. Мы и сами ни разу не видели, как выглядят слои краски, которые наслаивались один на другой на протяжении 33 лет подряд.
Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
1
И вот теперь, благодаря Полу Деграафу, мы знаем.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
2
Он отковырнул кусок "штукатурки" из графити со стены в легендарном доме "Спящая красавица" в голландском Неймегене.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
3
В 1970-х в этом месте тусовались хиппи. А с начала 1980-х дом стал локальным центром музыки и искусства.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
4
"Одно из первых мест, где разрешили легально курить марихуану. Это и сейчас музыкальная студия и Центр истории граффити. Здание и окружающие его стены раскрашены сверху донизу", — объясняет автор.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
5
Вот так выглядят 30 лет наслоений граффити.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
6
Как кольца на дереве, только тут краска.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
7
Целая эпоха прошла. Больше половины наших читателей и на свете-то не было, когда неизвестные парни и девчонки положили первый слой.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
8
Много чего случилось за эти 33 года.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
9
А все, что осталось — это.
PaulDeGraaf/Imgur


Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"
10
И банан — для масштаба.
PaulDeGraaf/Imgur
 
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