Как выглядят 30 лет наслоения граффити из дома в Неймегене, где хиппи курили "травку"

Держим пари, что для тебя это в новинку. Мы и сами ни разу не видели, как выглядят слои краски, которые наслаивались один на другой на протяжении 33 лет подряд.