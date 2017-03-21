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21.03.2017
15:28
Как живет самый пожилой фанат Pokémon GO в мире
Новости
Мы, как и ты, забросили Pokémon GO в далеком 2016 году, а вот Роланд Лундквист из шведского города Умео по-прежнему играет.
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По версии агентства Rex Features 71-летний господин Лундквист — самый пожилой фанат игры в мире.
Vida Press
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Играть он начал случайно. В 2011 году врач настоятельно рекомендовал ему больше двигаться и с тех пор мужчина старается проходить ежедневно не менее пяти километров.
Vida Press
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Во время одной такой прогулки в прошлом году сосед рассказал о безумии Pokémon GO, захватившем мир, и мужчина решил попробовать.
Vida Press
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Прочитал про игру в интернете, установил себе на смартфон, попробовал и… подсел.
Vida Press
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По его словам, Умео идеально подходит для ловли покемонов. "Профессионалом" игры пенсионер себя не считает, однако на прогулку без телефона теперь просто не выходит и успешно сочетает приятное с полезным — коллекционирование покемонов с необходимостью много ходить пешком.
Vida Press
Ieteikt
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