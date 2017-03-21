Как живет самый пожилой фанат Pokémon GO в мире

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По его словам, Умео идеально подходит для ловли покемонов. "Профессионалом" игры пенсионер себя не считает, однако на прогулку без телефона теперь просто не выходит и успешно сочетает приятное с полезным — коллекционирование покемонов с необходимостью много ходить пешком.

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