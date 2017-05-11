11.05.2017
13:32
1

Кассир уровня "Бог". ВИДЕО о чудо-работнике АЗС за сутки посмотрели 2 млн. раз

Новости
Если ты 30 лет подряд занимаешься одним и тем же делом, то волей-неволей достигнешь в нем определенных успехов. Как этот мужчина на видео, которое на YouTube выложили 9 мая, а уже посмотрели более 2 млн. раз.
Кассир уровня "Бог". ВИДЕО о чудо-работнике АЗС за сутки посмотрели 2 млн. раз
1
В описании ролика говорится: все, кто находились в это время в магазине на АЗС, застыли в немом изумлении. В обсуждении на Reddit нашлись и те, кто "в теме". По их словам, в ролике показана работа не обычного кассир заправки, а специального человека, который занимается только инвентаризацией, проверяя по одному магазину/АЗС в день. Работая 3-6 часов в день, в год они зарабатывают 80-100 тыс. долларов, что в США очень даже неплохо.
Кадр из видео

По словам автора вот этого комментария, никакой "магии" в ролике нет. Просто инспектор вводит цену (например, 0,89), а потом — количество товара за эту стоимость на полке. Но чтобы не считать "в уме", он просто считает ряды, в которых обычно стоит фиксированное количество товара, и каждый такой ряд просто прибавляет.

"Так что, если на полке 29 бутылок лимонада в рядах по три, вы нажимаете "(.)(8)(9)(enter)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(2)(+)(2)+(1)(enter)" и машина понимает, что это $0.89*29=$25.81 всего", — пишет знающий человек. Однако он согласен с тем, что даже с учетом того, что как бы ничего особенного набирать на клавиатуре машинки инспектору не надо, скорость работы конкретного человека в этом видео — все равно исключительно высокая.

По его словам, инспектор быстро считает стоимость всего товара на полках и дает отчет владельцу, который затем сравнивает его с цифрами, предоставленными работниками. При необходимости есть возможность и найти конкретно — в чем расхождение. В комментарии раскрываются и другие детали работы — рекомендуем к прочтению, если тебя это заинтересовало.

 
Ieteikt
ВИДЕО: В пустыне поставили ведро с водой — и смотри, кто пришел напиться! ВИДЕО: В пустыне поставили ведро с водой — и смотри, кто пришел напиться!   (1)
ВИДЕО с вертолетом, летающим с &quot;выключенным&quot; двигателем, за день посмотрели 1 млн раз ВИДЕО с вертолетом, летающим с "выключенным" двигателем, за день посмотрели 1 млн раз  
YouTube-2016: Топ-10 самых &quot;вирусных&quot; роликов 2016 года по версии самого YouTube YouTube-2016: Топ-10 самых "вирусных" роликов 2016 года по версии самого YouTube  
ВИДЕО: Белорус создал рабочий бумажный &quot;Град&quot; с ракетами на карамельном топливе ВИДЕО: Белорус создал рабочий бумажный "Град" с ракетами на карамельном топливе   (1)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!