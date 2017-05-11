Кассир уровня "Бог". ВИДЕО о чудо-работнике АЗС за сутки посмотрели 2 млн. раз

Если ты 30 лет подряд занимаешься одним и тем же делом, то волей-неволей достигнешь в нем определенных успехов. Как этот мужчина на видео, которое на YouTube выложили 9 мая, а уже посмотрели более 2 млн. раз.

По словам автора вот этого комментария, никакой "магии" в ролике нет. Просто инспектор вводит цену (например, 0,89), а потом — количество товара за эту стоимость на полке. Но чтобы не считать "в уме", он просто считает ряды, в которых обычно стоит фиксированное количество товара, и каждый такой ряд просто прибавляет.

"Так что, если на полке 29 бутылок лимонада в рядах по три, вы нажимаете "(.)(8)(9)(enter)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(3)(+)(2)(+)(2)+(1)(enter)" и машина понимает, что это $0.89*29=$25.81 всего", — пишет знающий человек. Однако он согласен с тем, что даже с учетом того, что как бы ничего особенного набирать на клавиатуре машинки инспектору не надо, скорость работы конкретного человека в этом видео — все равно исключительно высокая.

По его словам, инспектор быстро считает стоимость всего товара на полках и дает отчет владельцу, который затем сравнивает его с цифрами, предоставленными работниками. При необходимости есть возможность и найти конкретно — в чем расхождение. В комментарии раскрываются и другие детали работы — рекомендуем к прочтению, если тебя это заинтересовало.