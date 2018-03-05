Каждый номинант на "Оскар" получил сумку с подарками на $100 000+. Смотри, что внутри!
Людей, которых номинируют на получение "Оскара" сложно назвать бедными, но даже им, наверное, приятно получить подарки на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США. И они их получают, а мы, благодаря Business Insider, можем буквально заглянуть внутрь и узнать, чем же их одарили.
1. Путешествие на двоих в Танзанию от International Expeditions на сумму в 40 тыс. долларов. "Путевка" включает полет на воздушном шаре, частного сафари-экскурсовода, катание на лошадях, роскошные завтраки с шампанскими и многое другое. А жить гости будут в Serengeti Migration Camp — в одном из самых крутых отелей в Африке.
Serengeti Migration Camp/IEtravel.com
2. Недельное путешествие в SPA Golden Door в Южной Калифорнии на 8850 долларов. Включает комнату, массаж, полный набор продуктов для ухода за кожей, еду, травяные оборачивания. И само заведение обещает потратить на благотворительность все, что оставят гости, которые прибудут по этой путевке.
Golden Door
3. Недельное путешествие на Koloa Landing Resort на Гавайях. Сумма путешествия не называется, но двухкомнатный люкс с видом на океан, доступ в SPA, и чудесные закаты дешевыми быть не могут.
Koloa Landing Resort
4. Пожертвование приюту для животных (по выбору звезды) от Halo на сумму в 8000 долларов.
Halo
5. Отдых на курорте Avaton Luxury Villas на греческом Халкидики.
6. Серебряный браслет Safi Kilima Tanzanite стоимостью порядка 200 долларов. Со знаками бесконечности.
Safi Kilima
7. Левитирующая Bluetooth-колонка Modern Innovations стоимостью почти 200 долларов. Наш TechLife уже подробно писал (почитать!) о том, что это за чудо, "левитирующие" колонки и нужно ли их вообще покупать.
Modern Innovations
8. Меняющая цвет помада Blush & Whimsy по 22 доллара за тюбик. Мексиканский (несмотря на название) стартап создал помаду, которая реагирует на температуру губ и окружающей среды.
Blush & Whimsy
9. Пара соевых свечей Charleston & Harlow. Экологично и красиво.
Charleston & Harlow
10. Набор из десяти кисточек для макияжа Inception of Beauty стоимостью 70 "баксов". Для пущей красоты.
Inception of Beauty
11. Перцовый балончик PepperFace, всего 27 долларов.
PepperFace
12. Одежка от Happiest Tee. Их майки, например, идут с принтами "Happiest in [название города]" и стоят порядка 100 долларов за штуку.
Happiest Tee
13. Накладка, которая маскирует пятна от пота (да, ты теперь знаешь о том, что такое тоже есть). Пачка из 10 штук стоит всего-то 9 долларов.
Dandi
14. "Тряпочки" для снятия макияжа Face It за 25 долларов. Можно использовать много раз!
Face It
15. Накладные ресницы Le Céline. Коробочка стоит от 60 до 200 долларов США!
Le Céline
16. Макияж от Look Fabulous Forever, компании, которая специализируется на косметике для, скажем так, женщин, а не девушек.
Look Fabulous Forever
17. Ожерелье и кулон от Luxura Diamonds. Мало того, что это одна из ограниченных серий бренда, так еще и используются там канадские брильянты от Arctic.
Luxura Diamonds
18. 200-доллларовый ДНК-тест компании 23andMe.
23andMe
19. Годовой запас кожной сыворотки Healing Saint luminosity и стимулятора роста волос, все на сумму более 2 тыс. долларов.
Healing Saint
20. Деревянный ящичек ручной работы Bangarang со 199 карточками с позитивными цитатами и призывами творить добро.
Banarang
21. Зубная паста с активированным древесным углем от My Magic Mud.
My Magic Mud
22. Ну и, в компанию к пасте — электрическая зубная щетка от Quip.
Quip
23. Лимонаду не желаете? Southern Wicked Lemonade Moonshine!
Southern Wicked Lemonade
24. Шарик для ванной от — внезапно! — PETA. Чтобы напоминал о необходимости доброго отношения к животным.
PETA
25. Кленовый сироп Rouge Maple, 100% натуральный.
Rouge
26. Специальный "рукав" Wetsleeve, который на самом деле представляет собой емкость для воды. Удобно для любителей долгих пробежек. Всего 39 долларов, кстати.
27. 13-долларовая сумка от The Green Garmento, сделанная из переработанных материалов. Идеальна для сбора грязного белья, например. Или хранения чего-то не слишком чистого. Называется Gigantote.
The Green Garmento