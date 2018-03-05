05.03.2018
12:48
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Каждый номинант на "Оскар" получил сумку с подарками на $100 000+. Смотри, что внутри!

Новости
Людей, которых номинируют на получение "Оскара" сложно назвать бедными, но даже им, наверное, приятно получить подарки на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США. И они их получают, а мы, благодаря Business Insider, можем буквально заглянуть внутрь и узнать, чем же их одарили.
Каждый номинант на "Оскар" получил сумку с подарками на $100 000+. Смотри, что внутри!
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Сумки эти последние 16 лет готовит компания Distinctive Assets и, надо полагать, неплохо зарабатывает на них — каждому лестно попасть в набор, который получат звезды (и про который напишет пресса). Называются эти сумки (хотя, судя по обилию всего-всего — скорее, 50-кг мешки) Everyone Wins. Кто на самом деле победил в ходе церемонии вручения "Оскаров" — rus.delfi.lv уже сегодня написал. Мы же перейдем к изучению содержимого сумок с подарками.
Serengeti Migration Camp/Modern Innovations/Blush & Whimsy

1. Путешествие на двоих в Танзанию от International Expeditions на сумму в 40 тыс. долларов. "Путевка" включает полет на воздушном шаре, частного сафари-экскурсовода, катание на лошадях, роскошные завтраки с шампанскими и многое другое. А жить гости будут в Serengeti Migration Camp — в одном из самых крутых отелей в Африке.


Serengeti Migration Camp/IEtravel.com

2. Недельное путешествие в SPA Golden Door в Южной Калифорнии на 8850 долларов. Включает комнату, массаж, полный набор продуктов для ухода за кожей, еду, травяные оборачивания. И само заведение обещает потратить на благотворительность все, что оставят гости, которые прибудут по этой путевке.


Golden Door

3. Недельное путешествие на Koloa Landing Resort на Гавайях. Сумма путешествия не называется, но двухкомнатный люкс с видом на океан, доступ в SPA, и чудесные закаты дешевыми быть не могут.


Koloa Landing Resort

4. Пожертвование приюту для животных (по выбору звезды) от Halo на сумму в 8000 долларов.


Halo

5. Отдых на курорте Avaton Luxury Villas на греческом Халкидики.


Avaton Luxury Villas resort

6. Серебряный браслет Safi Kilima Tanzanite стоимостью порядка 200 долларов. Со знаками бесконечности.


Safi Kilima

7. Левитирующая Bluetooth-колонка Modern Innovations стоимостью почти 200 долларов. Наш TechLife уже подробно писал (почитать!) о том, что это за чудо, "левитирующие" колонки и нужно ли их вообще покупать.


Modern Innovations

8. Меняющая цвет помада Blush & Whimsy по 22 доллара за тюбик. Мексиканский (несмотря на название) стартап создал помаду, которая реагирует на температуру губ и окружающей среды.


Blush & Whimsy

9. Пара соевых свечей Charleston & Harlow. Экологично и красиво.


Charleston & Harlow

10. Набор из десяти кисточек для макияжа Inception of Beauty стоимостью 70 "баксов". Для пущей красоты.


Inception of Beauty

11. Перцовый балончик PepperFace, всего 27 долларов.


PepperFace

12. Одежка от Happiest Tee. Их майки, например, идут с принтами "Happiest in [название города]" и стоят порядка 100 долларов за штуку.


Happiest Tee

13. Накладка, которая маскирует пятна от пота (да, ты теперь знаешь о том, что такое тоже есть). Пачка из 10 штук стоит всего-то 9 долларов.


Dandi

14. "Тряпочки" для снятия макияжа Face It за 25 долларов. Можно использовать много раз!


Face It

15. Накладные ресницы Le Céline. Коробочка стоит от 60 до 200 долларов США!


Le Céline

16. Макияж от Look Fabulous Forever, компании, которая специализируется на косметике для, скажем так, женщин, а не девушек.


Look Fabulous Forever

17. Ожерелье и кулон от Luxura Diamonds. Мало того, что это одна из ограниченных серий бренда, так еще и используются там канадские брильянты от Arctic.


Luxura Diamonds

18. 200-доллларовый ДНК-тест компании 23andMe.


23andMe

19. Годовой запас кожной сыворотки Healing Saint luminosity и стимулятора роста волос, все на сумму более 2 тыс. долларов.


Healing Saint

20. Деревянный ящичек ручной работы Bangarang со 199 карточками с позитивными цитатами и призывами творить добро.


Banarang

21. Зубная паста с активированным древесным углем от My Magic Mud.


My Magic Mud

22. Ну и, в компанию к пасте — электрическая зубная щетка от Quip.


Quip

23. Лимонаду не желаете? Southern Wicked Lemonade Moonshine!


Southern Wicked Lemonade

24. Шарик для ванной от — внезапно! — PETA. Чтобы напоминал о необходимости доброго отношения к животным.


PETA

25. Кленовый сироп Rouge Maple, 100% натуральный.


Rouge

26. Специальный "рукав" Wetsleeve, который на самом деле представляет собой емкость для воды. Удобно для любителей долгих пробежек. Всего 39 долларов, кстати.


Wetsleeve

27. 13-долларовая сумка от The Green Garmento, сделанная из переработанных материалов. Идеальна для сбора грязного белья, например. Или хранения чего-то не слишком чистого. Называется Gigantote.


The Green Garmento

А теперь, без картинок, просто перечислим:

28. Фитнес-тренировки со звездным тренером Алексисом Селецки. Он бывший бодиблидер и профессиональный повар. Знает толк и в спорте, и в еде.

29. Ранний доступ в приложение для знакомств NeverMissed. Запустится только 25 мая.

30. Пожизненный запас основы и увлажнителя от Oxygenetix.

31. Маска для глаз от MZ Skin.

32. Книжка "My Improper Mother and Me" вместе с курсом частных уроков танцев и хореографии.

33. Годовой курс основанного на ДНК средства по уходу за кожей от Allél.

34. Процедура под названием "Chao Pinhole surgical technique" по уходу за деснами.

35. Партия мексиканского лимонада Jarritos, которую обещают доставить на любое мероприятие по выбору номинанта.

36. Образцы новой линии шоколада от Chocolatines.

37. Поваренная книга "Cook Yourself Happy: The Danish Way".

38. Детская книга "Curlee Girlee" для девочек, главное послание которой — любите себя такими, какие вы есть.

39. Набор веганских карамелек от Delicacies Candy & Confections.

40. Подарок от Hydroxycut Organic.

41. Фирменный курс по уходу за кожей от эксперта Debbie Thomas.

42. Памятная монета Justice for Vets — как "напоминалка" о том, что надо заботиться о ветеранах.

43. CD и книжка с советами по борьбе с фобиями от Kalliope NYC.

44. Украшения от ирландского бренда Liwu.

45. Набор косметики MYO.

46. "99 Creative WOWs".

47. Две неинвазивные процедуры по обновлению кожи от Nurse Gigi.

48. Крем по уходу за кожей от Oumere. За 80 долларов, между прочим.

49. Маски от Paiva Aloe, Gorgeous!.

50. Крендель от Posh Pretzels.

51. Средства по уходу за кожей от Proven.

52. Травяные чаи Quincy Herbals.

53. Оригинальный арт от Reian Williams.

54. Металлический ланчбокс на ремне от Vaya.

55. Средства по уходу за волосами Totalee Hair.

56. И средства от старения от Age InterventionRX под названием Youth Blast.

 
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