Каждый номинант на "Оскар" получил сумку с подарками на $100 000+. Смотри, что внутри!

Людей, которых номинируют на получение "Оскара" сложно назвать бедными, но даже им, наверное, приятно получить подарки на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США. И они их получают, а мы, благодаря Business Insider, можем буквально заглянуть внутрь и узнать, чем же их одарили.