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Skats.lv
27.07.2017
12:51
Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
Новости
Пока ты жалуешься на бардак в подъезде своей (не)любимой многоэтажки, простой киевский пенсионер берет и делает Красоту.
1
Агентство REX Features рассказывает про Владимира Чайку, который превратил подъезд своего (ну, как своего… живет он там, короче) многоэтажного дома во дворец XIX века. То, что ты видишь — work in progress, то есть работы еще не закончены. Это при том, что он уже потратил на все это 16 лет своей жизни.
Vida Press
2
В квартире этого дома Владимир живет с 1979 года. При том, что он всегда мечтал жить во дворце.
Vida Press
3
В конце 1990-х он получил все нужные разрешения — включая и согласие соседей — и взялся за работу. С момента выхода на пенсию превращение подъезда во дворец стало его главным занятием.
Vida Press
4
В его подъезде, натурально, лепнина! А в твоем подъезде, например, что?
Vida Press
5
Упорный мастер до выхода на пенсию работал в сфере строительства. При этом он, по его словам, всегда интересовался искусством и историей.
Vida Press
6
Как пишет Rex Features, сам Владимир никогда не считал, во что ему обошлось и еще обходится преображение лестничной клетки. Но эксперты оценили стоимость материалов в сумму порядка 10 тыс. евро. Вложенный труд? Бесценен.
Vida Press
7
Фотоисторию для Rex Features сделал украинский фотограф Сергей Старостенко. По его словам, Владимиру Чайке любовь к красоте привили еще в детстве — его мать обожала вышивать и выращивать цветы, так что он, по его словам, всегда был окружен красотой и свежестью.
Vida Press
8
В работе Владимира есть и практический смысл — жильцы подъезда воспринимают его работу очень серьезно и относятся к ней бережно. Поэтому в подъезде всегда чисто (минус место проведения конкретных работ) и никто никогда не оставляет мусор.
Vida Press
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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