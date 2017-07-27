27.07.2017
12:51
 

Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"

Новости
Пока ты жалуешься на бардак в подъезде своей (не)любимой многоэтажки, простой киевский пенсионер берет и делает Красоту.
Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
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Агентство REX Features рассказывает про Владимира Чайку, который превратил подъезд своего (ну, как своего… живет он там, короче) многоэтажного дома во дворец XIX века. То, что ты видишь — work in progress, то есть работы еще не закончены. Это при том, что он уже потратил на все это 16 лет своей жизни.
Vida Press


Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
2
В квартире этого дома Владимир живет с 1979 года. При том, что он всегда мечтал жить во дворце.
Vida Press


Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
3
В конце 1990-х он получил все нужные разрешения — включая и согласие соседей — и взялся за работу. С момента выхода на пенсию превращение подъезда во дворец стало его главным занятием.
Vida Press


Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
4
В его подъезде, натурально, лепнина! А в твоем подъезде, например, что?
Vida Press


Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
5
Упорный мастер до выхода на пенсию работал в сфере строительства. При этом он, по его словам, всегда интересовался искусством и историей.
Vida Press


Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
6
Как пишет Rex Features, сам Владимир никогда не считал, во что ему обошлось и еще обходится преображение лестничной клетки. Но эксперты оценили стоимость материалов в сумму порядка 10 тыс. евро. Вложенный труд? Бесценен.
Vida Press


Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
7
Фотоисторию для Rex Features сделал украинский фотограф Сергей Старостенко. По его словам, Владимиру Чайке любовь к красоте привили еще в детстве — его мать обожала вышивать и выращивать цветы, так что он, по его словам, всегда был окружен красотой и свежестью.
Vida Press


Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"
8
В работе Владимира есть и практический смысл — жильцы подъезда воспринимают его работу очень серьезно и относятся к ней бережно. Поэтому в подъезде всегда чисто (минус место проведения конкретных работ) и никто никогда не оставляет мусор.
Vida Press
 
Ieteikt
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