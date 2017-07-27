Киевский пенсионер 16 лет превращает свой подъезд в "Рундальский дворец"

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Агентство REX Features рассказывает про Владимира Чайку, который превратил подъезд своего (ну, как своего… живет он там, короче) многоэтажного дома во дворец XIX века. То, что ты видишь — work in progress, то есть работы еще не закончены. Это при том, что он уже потратил на все это 16 лет своей жизни.

Vida Press