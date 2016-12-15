Когда Сейм начнет запрещать фильмы, "Один дома" пойдет под нож первым. И вот почему
До внедрения цензуры в Латвии остался один шаг — сначала в закон об образовании пропихнули "семейные ценности", теперь тащат поправки "о нелояльности." Следующий вполне логичный шаг — начать оберегать неокрепшую детскую психику от тлетворного влияния кино. И когда до этого дойдет, первым падет нестареющая новогодняя классика — "Один дома".
1. Уже "во первых строках" Кевин ясно показывает, что он — проблемный ребенок с черствой душой и каменным сердцем. А любимые "семейные ценности" он и в грош не ставит. Как нормальный ребенок его возраста может радоваться "исчезновению" семьи?!
20th Century Fox
2. Обычный ребенок, который рад, что остался один дома?
20th Century Fox
3. Куда там! Это настоящий мачо, который уже знает, что почем.
20th Century Fox
4. Вот кто тут ребенок?
20th Century Fox
5. В принципе, фильм стоило бы запретить уже за то, что Кевин демонстрирует явное нежелание использовать государственный язык. И надо бы разъяснить того учителя, который научил его английскому языку. Это ведь все равно, что сразу отправить гражданина на заработки туда, где больше платят! Ну а если же вдуматься в смысл схемы... это же... план УБИЙСТВА!
20th Century Fox
6. Добро пожаловать в ад! Кстати (еще раз) откуда у папы Кевина деньги на ТАКОЙ дом? Микрик? А налоги он заплатил? А, может, вообще уклонист?! Фильм явно пропагандирует что-то плохое для 100-летней государственности. Есть в этом показушном, светлом благополучии что-то мерзкое. Опасное. Не такие фильмы нужны в наше смутное время!
20th Century Fox
7. Согласны, что в принципе, все начинается достаточно невинно — многие бы дети додумались до такого, окажись они на месте Кевина. Цензор даже может закрыть глаза на использование цветов государственного факта в елочных игрушках, хотя закрывать глаза на такое вопиющее нарушение, конечно, не следовало бы. Этак мы можем докатиться до того, что в карминовый цвет и презервативы красить начнут!
20th Century Fox
8. Залить водой ступени — это уже посложнее будет. И совершено непонятно, куда смотрит управляющее предприятие. Когда у власти в городе были другие, такого не было! Тогда вообще ничего не было!.. ой, не тот лозунг. "Надо вернуть столицу!", — это правильный. Но мы отвлеклись.
20th Century Fox
9. Ибо вот тут любой цензор уже должен просто остановиться и сразу все запретить. Полная остановка! ПОЛНАЯ! Налицо признаки садизма и, более того… Давай посмотрим, чему фильм учит детей. Он учит, что если им в дверь позвонят два языковых инспектора, чтобы проверить уровень использования государственного языка в кругу семьи (не забывай, что мы говорим о гипотетическом будущем, в котором уже и цензура в порядке вещей!), то их надо встретить таким вот образом?!
20th Century Fox
10. Какой нормальный ребенок додумается до ТАКОГО? Вывод: Кевин — монстр. Показывать его злодеяния — плодить монстров и пропагандировать вредные идеи! Запретить!
20th Century Fox
11. И даже если до этого можно было представить, что мальчик все это делает в порыве отчаяния и в ужасе из-за того, что в его дом ломятся чужие дяди, то вот тут становится ясно — он получает от этого удовольствие! Садист, не уважающий умных взрослых людей, попирающий традиционные ценности. Как из такого вырастить послушного холопа? Запретить, запретить, ЗАПРЕТИТЬ!!!!
20th Century Fox
12. Уж и учителям рот заткнули, и угрозой увольнения их окончательно подчинили, а тут все напрасно — по телику такую крамолу показывают. Недоглядели же! Раньше надо было цензуру вводить!
20th Century Fox
13. За кого будет голосовать ребенок, в свои малые года уже имеющий представление о физике и ее законах?! Он же явно умен! Разве такие избиратели нам нужны?!
20th Century Fox
14. Главное — он получает от этого удовольствие! Маленький непослушный гаденыш!
20th Century Fox
15. К счастью для двух гостей, их спасает полиция. Но цензор до этого хэппи-энда не доберется, фильм уже запрещен. Думаешь, у него будет время досматривать кино до конца? Ведь столько работы! Уж и кум, и брат, и сват устроены, но все равно — пока всю классику пересмотришь, три кофейника уйдет.
20th Century Fox
16. Но мы-то с тобой помним, что это еще не конец…
20th Century Fox