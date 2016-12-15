Когда Сейм начнет запрещать фильмы, "Один дома" пойдет под нож первым. И вот почему

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Создатели фильма обошли стороной вопрос, кем работает папа Кевина и откуда у него — американца — есть деньги на рождественские каникулы в Париже на девять человек. Совершенно очевидно, что он занимается чем-то криминальным, потому что Кевин весь в папочку. Бедный мальчуган ведь вовсе не пытается спасти свой дом от двух грабителей, как вас пытаются уверить создатели фильма. Все гораздо хуже и этот фильм оказывает разрушительное воздействие на психику всех, кто его посмотрел (взять, хотя бы, нас).

Vida Press