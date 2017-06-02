Корейские мастера "Фотошопа" с радостью выполняют просьбы людей, но те… не рады

У тебя есть фото, которое хотелось бы "отфотошопить", но нет навыков? Что ж, ты можешь послать его мастеру, про творчество которого мы писали уже три раза (ищи их в самом низу поста). Но если восточный подход тебе нравится больше, то обратись к другим людям.