Корейские мастера "Фотошопа" с радостью выполняют просьбы людей, но те… не рады
У тебя есть фото, которое хотелось бы "отфотошопить", но нет навыков? Что ж, ты можешь послать его мастеру, про творчество которого мы писали уже три раза (ищи их в самом низу поста). Но если восточный подход тебе нравится больше, то обратись к другим людям.
1. "Пожалуйста, сделайте это фото более опасным".
2. "Сделайте так, что за мной гонится группа страшных людей".
3. "Странно видеть, как люди позируют со статуями. Сделайте фото более динамичным, плиз".
4. "Мне не нравится, что я не в форме. Пожалуйста, добавьте ее!".
5. Пожалуйста, сделайте так, будто я герой в пылу битвы".
6. "Сделайте так, чтобы выглядело, будто за мной гонятся ужасные люди".
7. "Я сделал фото в прыжке, но белье немного видно. Не могли бы вы снять его?".
8. "Сделайте фон более опасным".
9. "Кажется, будто я сплю, тяжело работая, но я не могу сказать, что я выгляжу тяжело работающим. Пожалуйста, исправьте это".
10. "Пожалуйста, опустите штаны так, чтобы носки не были видны и добавьте бутылку Soju передо мной".
11. "Моего лица не видно. Не могли бы вы сделать его немного светлее?".
12. "Пожалуйста, добавьте медведя или что-то вроде".
13. "Сделайте мое фото более драматичным".
14. "Пусть сыр выглядит получше".
15. "Сделайте меня выше друга".
16. "Поставьте рядом красивую девушку".
17. "Я хочу вырезать мое лицо для профиля в соцсетях. Но когда я вырезаю картинку, в кадр все время попадает официантка. Пожалуйста, сделайте так, чтобы я мог вырезать свое фото для профиля".
18. "Пожалуйста, удалите пару сзади меня и сделайте небо ясным, чтобы вишни могли цвести".
19. "Сделайте так, что на мне носки".