Крабий мост, туннель для пингвинов: 10 примеров, когда строители помогают животным
Во всем мире под колесами автомобилей ежедневно гибнет более 1 млн. животных, птиц, рептилий… в общем — живых существ. И далеко не все из них — в городах, скорее наоборот, большая часть давится и сбивается автомобилями практически в естественной среде обитания. Чтобы таких жертв было меньше, во всем мире над магистралями возводятся специальные мосты, предназначенные для животных.
1. Крабо-мост на острове Рождества в Австралии.
Kristy Faulker
2. Мост через шоссе, которое пересекает национальный парк в Бельгии.
Michielap
3. Черепаший туннель в Японии. Впрочем, тут больше заботы о безопасности движения поездов, чем о черепахах — как видно на фото, застрявшая на стрелке черепаха может стать серьезной проблемой.
Sumasui
4. Экодакт в Национальном парке Банф в Канаде.
Joel Sartore
5. Немецкий подход к решению проблемы.
Joel Sartore
6. Туннель для пингвинов в Новой Зеландии. Довольно оживленное место!
Oamaru Blue Penguin Colony
7. Веревочный переход в Австралии. Но нет, не для птиц. Птицы могут летать, даже в Австралии. А этот экодакт — для белок.
Sumasui
8. Иногда экодакты выполняют еще и функцию ограничения миграции. Видишь забор на этом переходе в Сингапуре? На самом деле под ним можно пролезть, там есть сантиметров 30. Но сделать это могут только мелкие животные, а крупным вход в заповедник — закрыт.
Cheekyasian
9. Подземными переходы бывают не только для пингвинов и черепах. Этот — для обитателей одного из канадских национальных парков.
Highwaywilding
10. А еще они могут быть очень большими — как этот для слонов в Кении!
Highwaywilding