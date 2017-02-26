26.02.2017
11:19
 

Крабий мост, туннель для пингвинов: 10 примеров, когда строители помогают животным

Новости
Во всем мире под колесами автомобилей ежедневно гибнет более 1 млн. животных, птиц, рептилий… в общем — живых существ. И далеко не все из них — в городах, скорее наоборот, большая часть давится и сбивается автомобилями практически в естественной среде обитания. Чтобы таких жертв было меньше, во всем мире над магистралями возводятся специальные мосты, предназначенные для животных.
Крабий мост, туннель для пингвинов: 10 примеров, когда строители помогают животным
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Это стало настолько нормальным, что появилось даже специальное слово, эти мосты обозначающее — "экодакт". Вот 10 наиболее ярких примеров.
DELFI

1. Крабо-мост на острове Рождества в Австралии.


Kristy Faulker

2. Мост через шоссе, которое пересекает национальный парк в Бельгии.


Michielap

3. Черепаший туннель в Японии. Впрочем, тут больше заботы о безопасности движения поездов, чем о черепахах — как видно на фото, застрявшая на стрелке черепаха может стать серьезной проблемой.


Sumasui

4. Экодакт в Национальном парке Банф в Канаде.


Joel Sartore

5. Немецкий подход к решению проблемы.


Joel Sartore

6. Туннель для пингвинов в Новой Зеландии. Довольно оживленное место!


Oamaru Blue Penguin Colony

7. Веревочный переход в Австралии. Но нет, не для птиц. Птицы могут летать, даже в Австралии. А этот экодакт — для белок.


Sumasui

8. Иногда экодакты выполняют еще и функцию ограничения миграции. Видишь забор на этом переходе в Сингапуре? На самом деле под ним можно пролезть, там есть сантиметров 30. Но сделать это могут только мелкие животные, а крупным вход в заповедник — закрыт.


Cheekyasian

9. Подземными переходы бывают не только для пингвинов и черепах. Этот — для обитателей одного из канадских национальных парков.


Highwaywilding

10. А еще они могут быть очень большими — как этот для слонов в Кении!


Highwaywilding

 
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