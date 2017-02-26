Крабий мост, туннель для пингвинов: 10 примеров, когда строители помогают животным

Во всем мире под колесами автомобилей ежедневно гибнет более 1 млн. животных, птиц, рептилий… в общем — живых существ. И далеко не все из них — в городах, скорее наоборот, большая часть давится и сбивается автомобилями практически в естественной среде обитания. Чтобы таких жертв было меньше, во всем мире над магистралями возводятся специальные мосты, предназначенные для животных.