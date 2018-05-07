07.05.2018
15:55
 

Кухонные ужасы: Эпичные ФОТО "еды", авторам которой и бутерброд сделать не поручишь

Новости
Корпишь над салатами и вообще пищей богов для новогоднего стола? Борешься с желанием сожрать это все прямо сейчас? Мы поможем!
Кухонные ужасы: Эпичные ФОТО "еды", авторам которой и бутерброд сделать не поручишь
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Ибо при взгляде на ЭТО у тебя скорее всего пропадет всякий аппетит.
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1. Отныне, когда кто-то будет говорить "Губка Боб", ты будешь видеть вот эту картину.


i.imgur.com

2. Это… это собачка. По крайней мере, так задумывалось.


Twitter: @EastEdit

3. Если будешь гуглить "фалафель", то знай — вот так это блюдо выглядеть НЕ должно.


instagram.com

4. Можно ли испортить тосты? Конечно!


Instagram: @fitalexy

5. Картошка фри и наггетсы, хорошо прожаренные. Очень хорошо прожаренные!


instagram.com

6. Объект современного искусства? Нет, просто пицца.


instagram.com

7. Не слишком удачная попытка использования камня для выпечки пиццы.


instagram.com

8. Идея была сделать горячий шоколад из M&M, но что-то пошло не так. Кажется, не так тут пошло вообще все.


imgur.com

9. Рождественские печеньки. Что значит "Где?"?!


i.reddituploads.com

10. Нет, все еще не современное искусство. Всего лишь спагетти.


instagram.com

11. "Пипаркукас", вариант авторства знаменитого Криворукого Пекаря.


instagram.com

12. Соус немного загустел.


instagram.com

13. Печеные яблочки вышли немного слишком печеными.


instagram.com

14. Теперь ты знаешь, как выглядит "взрыв на макаронной фабрике".


instagram.com

15. Знаешь, что это? Нет, ну понятно, что "дрянь какая-то". Но задумывалось-то, знаешь, что? Блинчики!


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16. "Ожидание и реальность", классика. Кажется, сахара мало положили.


instagram.com

17. Ну, так ошибиться может каждый. Уверены, что тебе тоже доводилось.


instagram.com

18. А вот тут уже нужен определенный уровень мастерства.


Twitter: @bengregz

19. Не каждому дано сотворить подгоревшие вареные яйца, снимаем шляпу.


instagram.com

20. Это не минное поле, это кабачковые чипсы. В теории.


instagram.com

21. Шоколадный кекс в чашке здесь должен был быть.


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22. Тосты с хрустящей… хрустящим всем! Все, как ты любишь.


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23. Пирог из лапши. Говорят, немного горчит.


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24. Упс, пластик подгорел!


Twitter: @86Southernbella

25. Махмуд, поджигай!


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26. Главный приз в номинации "Никто не видел мои очки?!".


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27. Нсчасстные пгвины!!! Слезы заливают нам глаза, простите за ошбки.


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28. Лучший пряничный домик — переживший пожар, наводнение, цунами и вообще уже заброшенный лет 20 как.


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29. Греческий пирог со шпинатом? Скорее, портал… в ад.


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30. И хлебушек домашней выпечки. Должен был быть им, во всяком случае.


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