Кухонные ужасы: Эпичные ФОТО "еды", авторам которой и бутерброд сделать не поручишь
Корпишь над салатами и вообще пищей богов для новогоднего стола? Борешься с желанием сожрать это все прямо сейчас? Мы поможем!
1. Отныне, когда кто-то будет говорить "Губка Боб", ты будешь видеть вот эту картину.
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2. Это… это собачка. По крайней мере, так задумывалось.
Twitter: @EastEdit
3. Если будешь гуглить "фалафель", то знай — вот так это блюдо выглядеть НЕ должно.
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4. Можно ли испортить тосты? Конечно!
Instagram: @fitalexy
5. Картошка фри и наггетсы, хорошо прожаренные. Очень хорошо прожаренные!
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6. Объект современного искусства? Нет, просто пицца.
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7. Не слишком удачная попытка использования камня для выпечки пиццы.
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8. Идея была сделать горячий шоколад из M&M, но что-то пошло не так. Кажется, не так тут пошло вообще все.
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9. Рождественские печеньки. Что значит "Где?"?!
i.reddituploads.com
10. Нет, все еще не современное искусство. Всего лишь спагетти.
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11. "Пипаркукас", вариант авторства знаменитого Криворукого Пекаря.
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12. Соус немного загустел.
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13. Печеные яблочки вышли немного слишком печеными.
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14. Теперь ты знаешь, как выглядит "взрыв на макаронной фабрике".
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15. Знаешь, что это? Нет, ну понятно, что "дрянь какая-то". Но задумывалось-то, знаешь, что? Блинчики!
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16. "Ожидание и реальность", классика. Кажется, сахара мало положили.
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17. Ну, так ошибиться может каждый. Уверены, что тебе тоже доводилось.
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18. А вот тут уже нужен определенный уровень мастерства.
Twitter: @bengregz
19. Не каждому дано сотворить подгоревшие вареные яйца, снимаем шляпу.
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20. Это не минное поле, это кабачковые чипсы. В теории.
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21. Шоколадный кекс в чашке здесь должен был быть.
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22. Тосты с хрустящей… хрустящим всем! Все, как ты любишь.
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23. Пирог из лапши. Говорят, немного горчит.
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24. Упс, пластик подгорел!
Twitter: @86Southernbella
25. Махмуд, поджигай!
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26. Главный приз в номинации "Никто не видел мои очки?!".
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27. Нсчасстные пгвины!!! Слезы заливают нам глаза, простите за ошбки.
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28. Лучший пряничный домик — переживший пожар, наводнение, цунами и вообще уже заброшенный лет 20 как.
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29. Греческий пирог со шпинатом? Скорее, портал… в ад.
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30. И хлебушек домашней выпечки. Должен был быть им, во всяком случае.
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