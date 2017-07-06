Купи слона: 16 недорогих и немного полезных подарков для лучшего друга
А потому что ты — отличный друг, вот почему. И тебе ничего не стоит сделать приятное… ну, почти ничего.
1. Носки в виде лапок животных. Идеально для людей, которые любят животных больше, чем людей.
2. "Паровой вентиль" для пирога. Тонкий намек на то, что ты хочешь больше пирогов и не хочешь, чтобы она (или он!) впредь мучились с прокалыванием вилками и палочками.
3. "Мячики" для сушилок или стиральных машин. В первом случае — белье не мнется, во втором — отлично собирает кошачью шерсть.
4. Освежитель воздуха для машины, которого ни у кого тут нет.
5. Фигурка Ван Гога для любителей искусства. Картины и краски — прилагаются.
6. Набор "липучек" с котиками. Потому что котиков мало много не бывает!
7. Гигантская плавающая пицца! Э-э-э… надувной матрас в форме пиццы. Потому что лето когда-нибудь все же придет.
8. Глаза, с помощью которых можно оживить любую вещь — от телефона до мультиварки.
9. "Запарник" для чая в виде ленивца. Потому что чаепитие должно быть неспешным!
10. Зеркальце в виде кролика. Настоящим кроликам его, наверное, лучше не дарить.
11. Чувствительная к теплу кружка, на которой "включается" GameBoy.
12. Книжка-разукрашка для людей, которые обожают материться.
13. Крошечный дракон-лампа, который будет оберегать сон друга.
14. Фартук в виде Тоторо.
15. Домашнее животное-камень для друга, который хочет завести домашнее животное, но боится ответственности.
16. Коллекция "стирашек", которой другу хватит до конца жизни.
В конце концов, для чего еще нужны друзья?!