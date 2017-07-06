06.07.2017
12:56
 

Купи слона: 16 недорогих и немного полезных подарков для лучшего друга

Новости
А потому что ты — отличный друг, вот почему. И тебе ничего не стоит сделать приятное… ну, почти ничего.
Купи слона: 16 недорогих и немного полезных подарков для лучшего друга
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Ссылки на источники фото ведут прямиком на страницу товара, если что.
DELFI

1. Носки в виде лапок животных. Идеально для людей, которые любят животных больше, чем людей.


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2. "Паровой вентиль" для пирога. Тонкий намек на то, что ты хочешь больше пирогов и не хочешь, чтобы она (или он!) впредь мучились с прокалыванием вилками и палочками.


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3. "Мячики" для сушилок или стиральных машин. В первом случае — белье не мнется, во втором — отлично собирает кошачью шерсть.


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4. Освежитель воздуха для машины, которого ни у кого тут нет.


Amazon.co.uk

5. Фигурка Ван Гога для любителей искусства. Картины и краски — прилагаются.


Amazon.co.uk

6. Набор "липучек" с котиками. Потому что котиков мало много не бывает!


Amazon.fr

7. Гигантская плавающая пицца! Э-э-э… надувной матрас в форме пиццы. Потому что лето когда-нибудь все же придет.


Amazon.co.uk

8. Глаза, с помощью которых можно оживить любую вещь — от телефона до мультиварки.


urbanoutfitters.com

9. "Запарник" для чая в виде ленивца. Потому что чаепитие должно быть неспешным!


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10. Зеркальце в виде кролика. Настоящим кроликам его, наверное, лучше не дарить.


forever21.com

11. Чувствительная к теплу кружка, на которой "включается" GameBoy.


firebox.com

12. Книжка-разукрашка для людей, которые обожают материться.


Amazon.co.uk

13. Крошечный дракон-лампа, который будет оберегать сон друга.


Amazon.co.uk

14. Фартук в виде Тоторо.


Amazon.co.uk

15. Домашнее животное-камень для друга, который хочет завести домашнее животное, но боится ответственности.


Amazon.com

16. Коллекция "стирашек", которой другу хватит до конца жизни.


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В конце концов, для чего еще нужны друзья?!

 
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