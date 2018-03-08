08.03.2018
11:46
 

Латвийская балерина позирует в бассейне в чувственной фотосессии Юлии Дмитренко

Новости
На счету известного латвийского фотографа Юлии Дмитренко немало работ, а ее новая фотосессия только доказывает, что Юлия — настоящий художник.
Латвийская балерина позирует в бассейне в чувственной фотосессии Юлии Дмитренко
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В этот раз для Юлии Дмитренко позировала латвийская балерина Эвелина Годунова, пишет Skats.lv.
Jūlija Dmitrenko


Латвийская балерина позирует в бассейне в чувственной фотосессии Юлии Дмитренко
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Фотосессия проходила в одном из рижских центров отдыха.
Jūlija Dmitrenko


Латвийская балерина позирует в бассейне в чувственной фотосессии Юлии Дмитренко
3
По словам фотографа, модель во время съемок неоднократно замерзала и ей приходилось бегать греться в сауну.
Jūlija Dmitrenko


Латвийская балерина позирует в бассейне в чувственной фотосессии Юлии Дмитренко
4
"Не знаю, кому было тяжелее — ей красиво плавать или мне стоять под водой на скользком полу с тяжелой фототехникой", — рассказывает Дмитренко.
Jūlija Dmitrenko


Латвийская балерина позирует в бассейне в чувственной фотосессии Юлии Дмитренко
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"Но Эвелина сильная и спортивная, она отлично держалась", — продолжает фотограф.
Jūlija Dmitrenko


Латвийская балерина позирует в бассейне в чувственной фотосессии Юлии Дмитренко
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И признается, что любит балерину как модель — с ней исключительно легко работается.
Jūlija Dmitrenko
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!