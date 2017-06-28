Лови идею! 20 гениальных пар маек, которые есть смысл нагло скопировать

Лето, даже такое противное, как в этом году — повод выйти на улицу в майке. А если вас двое — соответственно, в двух майках. Они, конечно, могут быть какими угодно, а могут и сочетаться.