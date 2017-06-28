Лови идею! 20 гениальных пар маек, которые есть смысл нагло скопировать
Лето, даже такое противное, как в этом году — повод выйти на улицу в майке. А если вас двое — соответственно, в двух майках. Они, конечно, могут быть какими угодно, а могут и сочетаться.
1. Лучший подарок родителям с чувством юмора.
2. Оригинал и ремикс.
3. Кусок пиццы от пиццы недалеко падает… или там было что-то про яблоки? Ай, не важно.
4. Невероятно круто.
5. Когда ты законченный гик.
6. Классика.
7. Если у вас "говорящая" фамилия, ее можно обыграть и на майках.
8. Шишка от елки недалеко падает. Хм. Нам по-прежнему кажется, что в оригинале было что-то про яблоки.
9. Когда твой ребенок — твое солнышко (то есть практически всегда, кроме вот этих ситуаций).
10. Когда ты фанатка "Игры престолов".
11. Вечная классика.
12. Художественно.
13. И правда!
14. Можно и без надписей.
15. Да, примерно вот так.