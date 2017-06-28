28.06.2017
16:01
 

Лови идею! 20 гениальных пар маек, которые есть смысл нагло скопировать

Новости
Лето, даже такое противное, как в этом году — повод выйти на улицу в майке. А если вас двое — соответственно, в двух майках. Они, конечно, могут быть какими угодно, а могут и сочетаться.
Лови идею! 20 гениальных пар маек, которые есть смысл нагло скопировать
1
Вот 20 идей, которые не стыдно и позаимствовать.
DELFI

1. Лучший подарок родителям с чувством юмора.


Eternityinspace

2. Оригинал и ремикс.


JF_112

3. Кусок пиццы от пиццы недалеко падает… или там было что-то про яблоки? Ай, не важно.


leeeesa123

4. Невероятно круто.

5. Когда ты законченный гик.

6. Классика.


KennieBlossoms

7. Если у вас "говорящая" фамилия, ее можно обыграть и на майках.


Etsy

8. Шишка от елки недалеко падает. Хм. Нам по-прежнему кажется, что в оригинале было что-то про яблоки.


Mummysuz

9. Когда твой ребенок — твое солнышко (то есть практически всегда, кроме вот этих ситуаций).

10. Когда ты фанатка "Игры престолов".

11. Вечная классика.


VESTYS

12. Художественно.


Arienne

13. И правда!


em.curran

14. Можно и без надписей.


CXV_

15. Да, примерно вот так.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!