19.02.2017
08:55
 

Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)

Новости
Помнишь, мы рассказывали про Джеймса Фридмана, мастера "Фотошопа", который выполняет пожелания "клиентов" буквально — так, что хоть стой, хоть падай? Он снова с нами! Напомним, что любой может найти в Twiiter контакты мастера и отправить ему фото для "фотошопления". Но надо быть готовыми к тому, что а)оно может быть выставлено на всеобщее обозрение и б)если запрос окажется глупым, результат может оказаться таким же.
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
1
Сделать сидящую в холодной воде зимой в зоопарке обезьяну такой же счастливой, как посетительница? Да не вопрос!
James Fridman/Twitter
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
2
"Не мог бы ты подвинуть жирафа поближе?".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
3
Классика: красивая девушка переживает из-за того, что о ней говорят и просит сделать ее "потолще". Джеймс такого не любит и дает невероятно… милые ответы.
James Fridman/Twitter
""Purina"


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
4
"Не мог бы ты сделать водопад больше и перенести его поближе".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
5
"Не мог бы ты сделать так, что моя девушка поймала рыбу?".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
6
"Эй, пожалуйста, убери жопу с этой картинки".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
7
"Мне очень нравится Гарри Поттер". Отфотошопь меня, как будто я персонаж "Гарри Поттера".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
8
"Не мог бы ты сделать меня более милой (идеальная кожа, более голубые глаза и т.д.)?".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
9
"Моя девушка забыла обуться. Помоги!".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
10
Ожоги от солнышка убрать? Да, легко. Ну, надо только растереть. Справитесь?
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
11
Если уж просишь "вфотошопить" себя в фото со звездой, то хотя бы прикладывай соответствующую фотку! А то что приложишь, то и получишь.
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
12
Радикальное решение заказа "чтоб эта тетка на нас не пялилась".
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
13
Когда просьбу "сделать так, как будто мы держимся за руки" поняли слишком буквально…
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
14
"Закрыть ноги парня"? Да не вопрос — закрыто.
James Fridman/Twitter


Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)
15
А это наша любимая. Поместить их в толпу они попросили. Поместил он их в толпу. Нет, правда — поместил! Мы нашли. А ты сможешь?
James Fridman/Twitter
 
Ieteikt
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО   (3)
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 2-я) Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 2-я)   (1)
Иллюзия (не)нормальности. Сможешь ли увидеть, что &quot;не так&quot; на этих фото толп людей? Иллюзия (не)нормальности. Сможешь ли увидеть, что "не так" на этих фото толп людей?   (2)
Б — Божественно. 14 гениев &quot;фотошопа&quot;, которые отправят тебя под стол Б — Божественно. 14 гениев "фотошопа", которые отправят тебя под стол  
&quot;Фотошоп&quot; и никакого... Бабочкослон, совобарс и другие &quot;гибриды&quot; захватили планету! "Фотошоп" и никакого... Бабочкослон, совобарс и другие "гибриды" захватили планету!   (1)
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Понятно... я больше не хочу это видеть!