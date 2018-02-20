20.02.2018
14:41
 

Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 4-я)

Новости
Помнишь, мы рассказывали про Джеймса Фридмана, мастера "Фотошопа", который выполняет пожелания "клиентов" буквально — так, что хоть стой, хоть падай? Он снова с нами! Напомним, что любой может найти в Twiiter контакты мастера и отправить ему фото для "фотошопления". Но надо быть готовыми к тому, что а)оно может быть выставлено на всеобщее обозрение и б)если запрос окажется глупым, результат может оказаться таким же.
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 4-я)
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Вот это — ссылка на первую часть, это — на вторую, ну а это — на третью.
James Fridman/Twitter

1. На первое место мы поставим наш любимый ответ Джеймса. Когда обычная девушка просит сделать ее "хоть чуточку красивее" он отвечает, что она и так хороша и что ей нужно поработать над концентрацией уверенностью в себе. Девушки, вы действительно хороши!


James Fridman/Twitter

2. "Эй, Джеймс, можешь вырезать или убрать этого парня? И, плиз, не издевайся надо мной, как ты часто делаешь".


James Fridman/Twitter

3. "Эй, Джеймс! Что у меня в пупочке?".


James Fridman/Twitter

4. "Эй, Джеймс! Можешь сделать так, чтобы мы не пырились в одну сторону?".


James Fridman/Twitter

5. "Эй, Джеймс, не мог бы ты сделать платье немного длиннее, я думаю, оно слишком короткое".


James Fridman/Twitter

6. "Эй, Джейми, можешь сделать меня помоложе?".


James Fridman/Twitter

7. "Эй! Можешь пожалуйста сделать фото менее странным и удалить это предупреждение о том, что пол мокрый?".


James Fridman/Twitter

8. "Эй, Джейми, помоги мне пожалуйста. Похоже, что я держу руку моего друга".


James Fridman/Twitter

9. "Эй, можешь помочь моему брату не выглядеть усталым?".


James Fridman/Twitter

10. "Можешь пожалуйста сделать так, чтобы у моего бойфренда не торчали волосы в подмышках? Меня тошнит от этого".


James Fridman/Twitter

11. "Привет, Джеймс! Можешь сделать так, что мой друг на самом деле кормит уток? Это сделало бы его таким счастливым!".


James Fridman/Twitter

12. "Джеймс, не мог бы ты сделать так, чтобы я выглядел покруче (игра слов "круче-прохладнее", увы, в переводе теряется)?".


James Fridman/Twitter

13. И наше любимое в эту морозную погоду: "Привет, Джеймс. Не мог бы ты убрать голову лысого мужика?".


James Fridman/Twitter

 
Ieteikt
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я) Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 3-я)   (1)
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 2-я) Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 2-я)   (1)
Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО   (3)
Корейские мастера &quot;Фотошопа&quot; с радостью выполняют просьбы людей, но те… не рады Корейские мастера "Фотошопа" с радостью выполняют просьбы людей, но те… не рады   (1)
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Понятно... я больше не хочу это видеть!