Люди молят мастера Фотошопа о помощи. Он выполняет их желания БУКВАЛЬНО (часть 4-я)
Помнишь, мы рассказывали про Джеймса Фридмана, мастера "Фотошопа", который выполняет пожелания "клиентов" буквально — так, что хоть стой, хоть падай? Он снова с нами! Напомним, что любой может найти в Twiiter контакты мастера и отправить ему фото для "фотошопления". Но надо быть готовыми к тому, что а)оно может быть выставлено на всеобщее обозрение и б)если запрос окажется глупым, результат может оказаться таким же.