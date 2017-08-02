02.08.2017
12:48
 

Люди психуют, глядя на это фото "автобуса, полного женщин в паранджах"

Новости
Психуют и оставляют неприятные комментарии, в том числе и расистского содержания.
Люди психуют, глядя на это фото "автобуса, полного женщин в паранджах"
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Однако на самом деле это фотография хоть и автобуса, но не полного, а пустого.
Sindre Beyer

1. Совсем пустого.


Sindre Beyer

2. Фотография была опубликована в норвежской закрытой "фейсбучной" патриотичной группе Fedrelandet viktigst ("Родина — превыше всего") с 13 тыс. членами. Из-за того, что Facebook режет вертикальные фотографии в ленте, многие пользователи попросту не увидели ее целиком. Поскольку каждый видит то, что хочет видеть, фото быстро набрало комментарии вроде "Это реально страшно и должно быть запрещено", "ты никогда не знаешь, кто скрывается под этим — может быть вооруженный террорист" и "ислам был и будет проклятьем". "Трагично", — просто написал один из членов группы под фото с пустыми местами в автобусе.

3. Группа, конечно, закрытая, однако в ней нашелся человек, которому показалось забавным поделиться фотографией с остальным миром (помни — все, что ты пишешь в интернете, может быть стать достоянием общественности и "закрытость" группы тому не помеха). Им оказался бывший норвежский политик Синдр Бейер (ныне он в бизнесе). По его словам, фото "страшного пустого автобуса" набрало 1600 "шэров" и аж 19 экранов комментариев, многие из которых были откровенно расистскими и разжигающими рознь на религиозной почве. А потом нашлись люди, которые решили потролить фотографией шведские группы в Facebbok, преимущественно анти-имигрантской направленности. Результат оказался таким же.

4. Как пишет BuzzFeed, сам Бейер стал членом норвежской группы несколько месяцев назад — из любопытства. И его коробит от того, что он в ней видит. "Это закрытая группа. И не без причины", — говорит он.



Sindre Beyer

По его словам, многие комментарии там откровенно расистские и группа Fedrelandet viktigst производит большое количество фейковых новостей, которые потом "шарятся" ее членами и охватывают остальных людей. Бейер поделился этим вопиющим примером, чтобы вскрыть "предвзятое отношение" людей и их натуру, которые они демонстрируют в темных углах интернета — чтобы остальные люди знали и могли этому противостоять.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!