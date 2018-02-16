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Skats.lv
16.02.2018
17:00
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Люди сходят с ума, пытаясь увидеть телефон на ковре. А ты сможешь его найти?
Новости
Мы обожаем оптические иллюзии: они тренируют глаз и позволяют почувствовать свое превосходство над другими жалкими личностями. В общем… впрочем, перейдем к делу.
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Эта картинка появилась в бразильской части Сети и моментально стала вирусным хитом. Проверь себя — сможешь ли ты увидеть смартфон на ковре. Да,мы облегчим тебе задачу и сразу скажем, что это именно смартфон.
Rayana Lira/Facebook
1. Он здесь?
2. Посмотрим поближе?
3. Предупреждаем — это твой последний шанс. На фото после этого мы его ПОКАЖЕМ. Не скроль, если не хочешь увидеть раньше времени!
4. ПОКАЗЫВАЕМ.
СМОТРИ.
-
ИЛИ НЕ СМОТРИ.
-
КОРОЧЕ, СМОТРИ.
МЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ.
5. Все еще не видишь? Обрати внимание на изменение узора, а потом рассмотри глазок камеры на задней крышке (стрелочка). И да, он синего цвета.
6. Все еще слишком сложно? Тогда вот тебе вариант попроще, ха-ха.
Twitter: @thyago_gomes
Ieteikt
Люди ломают глаза, пытаясь найти на этом фото президента Латвии. Попробуй сломать и ты
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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