Люди сходят с ума, пытаясь увидеть телефон на ковре. А ты сможешь его найти?

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Эта картинка появилась в бразильской части Сети и моментально стала вирусным хитом. Проверь себя — сможешь ли ты увидеть смартфон на ковре. Да,мы облегчим тебе задачу и сразу скажем, что это именно смартфон.

Rayana Lira/Facebook