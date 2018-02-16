16.02.2018
17:00
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Люди сходят с ума, пытаясь увидеть телефон на ковре. А ты сможешь его найти?

Новости
Мы обожаем оптические иллюзии: они тренируют глаз и позволяют почувствовать свое превосходство над другими жалкими личностями. В общем… впрочем, перейдем к делу.
Люди сходят с ума, пытаясь увидеть телефон на ковре. А ты сможешь его найти?
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Эта картинка появилась в бразильской части Сети и моментально стала вирусным хитом. Проверь себя — сможешь ли ты увидеть смартфон на ковре. Да,мы облегчим тебе задачу и сразу скажем, что это именно смартфон.
Rayana Lira/Facebook

1. Он здесь?

2. Посмотрим поближе?

3. Предупреждаем — это твой последний шанс. На фото после этого мы его ПОКАЖЕМ. Не скроль, если не хочешь увидеть раньше времени!

4. ПОКАЗЫВАЕМ.

СМОТРИ.

-

ИЛИ НЕ СМОТРИ.

-

КОРОЧЕ, СМОТРИ.

МЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ.

5. Все еще не видишь? Обрати внимание на изменение узора, а потом рассмотри глазок камеры на задней крышке (стрелочка). И да, он синего цвета.

6. Все еще слишком сложно? Тогда вот тебе вариант попроще, ха-ха.


Twitter: @thyago_gomes

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!