Мальчики направо, девочки налево. 14 самых креативных туалетных знаков в мире
Все без исключения люди если и не любят туалеты, то хотя бы относятся к ним с симпатией и пониманием — по крайней мере в те моменты, когда они нужны. Поэтому этот пост очень даже позитивный и полезный!
1. "Мужчинам налево, потому что женщины всегда правы!".
2. Вот, что мы имели в виду, говоря про загадки. Как у тебя со знанием хромосом? Сдаешься? Читай на Wiki.
3. Сексистский вариант.
4. Мило.
5. Надеемся, что этот знак стоит у туалета на одного человека.
starvingartistseatcharcoal.tumblr.com
6. Честно говоря, мы не очень уверены, кто тут петух, а кто кошечка. Ну, то есть все понятно… но что конкретно?
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