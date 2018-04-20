Мальчики направо, девочки налево. 14 самых креативных туалетных знаков в мире

Все без исключения люди если и не любят туалеты, то хотя бы относятся к ним с симпатией и пониманием — по крайней мере в те моменты, когда они нужны. Поэтому этот пост очень даже позитивный и полезный!