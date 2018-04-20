20.04.2018
16:05
 

Мальчики направо, девочки налево. 14 самых креативных туалетных знаков в мире

Новости
Все без исключения люди если и не любят туалеты, то хотя бы относятся к ним с симпатией и пониманием — по крайней мере в те моменты, когда они нужны. Поэтому этот пост очень даже позитивный и полезный!
Мальчики направо, девочки налево. 14 самых креативных туалетных знаков в мире
1
К тому же, некоторые знаки весьма загадочные, и лучше их изучить дома, заранее. А не "танцевать" перед ними, разгадывая ребусы, когда случится попасть за границу.
starvingartistseatcharcoal/Behshana/reddit

1. "Мужчинам налево, потому что женщины всегда правы!".

Inge Vernooy

2. Вот, что мы имели в виду, говоря про загадки. Как у тебя со знанием хромосом? Сдаешься? Читай на Wiki.


Inge Vernooy

3. Сексистский вариант.


supreme407

4. Мило.


CulinaryVillain

5. Надеемся, что этот знак стоит у туалета на одного человека.


starvingartistseatcharcoal.tumblr.com

6. Честно говоря, мы не очень уверены, кто тут петух, а кто кошечка. Ну, то есть все понятно… но что конкретно?


starvingartistseatcharcoal.tumblr.com

7. Практично.


HGL

8. Тоже отличный знак, при условии, что в комнате место для одного (или для всей семьи?!).


reddit.com

9. Точнее не бывает.


Behshana

10. Тонко. Возможно, слишком.


Behshana

11. А тут, наоборот, слишком толсто.


Behshana

12. Это, разумеется, знак в одном из заведений Google (потому что Android).


olagon

13. А дети поймут?


Sagaciousturkey

14. Думаешь, "о, наконец-то все понятно!"? Ха-ха-ха! На самом деле мужской туалет тут слева, а женский справа, если верить автору фото.


mollykate86

 
Ieteikt
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