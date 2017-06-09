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Skats.lv
09.06.2017
12:27
Ми-ми-ми! Впервые в истории Таллиннского зоопарка в нем родился детеныш носорога
Новости
В Таллиннском зоопарке у самки носорога по кличке Кибиби родился детеныш. Это первый случай в истории зоопарка,
сообщает
rus.delfi.ee.
1
Смотри фото ниже!
Таллинский зоопарк
Ieteikt
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