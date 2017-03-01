01.03.2017
16:58
 

Ми-ми-мило! Тюлень в зоопарке не может перестать нянчиться со своей плюшевой копией

Новости
Если и есть в интернетах сегодня что-то более милое, чем настоящий тюлень, которые не переставая нянчится с плюшевой игрушкой в виде тюленя, то нам оно неизвестно.
Ми-ми-мило! Тюлень в зоопарке не может перестать нянчиться со своей плюшевой копией
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Живет тюленик он в парке Mombetsu Land на острове Хоккайдо в Японии, а игрушку ему подарили работники зоопарка.
DELFI

1. Ты только посмотри на выражение его морды!


Mombetsu

2. Ну, вылитая копия!


Mombetsu

3. Ми-ми-ми!


Mombetsu

 
Ieteikt
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