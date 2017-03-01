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Skats.lv
01.03.2017
16:58
Ми-ми-мило! Тюлень в зоопарке не может перестать нянчиться со своей плюшевой копией
Новости
Если и есть в интернетах сегодня что-то более милое, чем настоящий тюлень, которые не переставая нянчится с плюшевой игрушкой в виде тюленя, то нам оно неизвестно.
1
Живет тюленик он в парке Mombetsu Land на острове Хоккайдо в Японии, а игрушку ему подарили работники зоопарка.
DELFI
1. Ты только посмотри на выражение его морды!
Mombetsu
2. Ну, вылитая копия!
Mombetsu
3. Ми-ми-ми!
Mombetsu
Ieteikt
12 фото, на которых камни превращены в невероятно живых и милых существ
20 детенышей животных, от "мимимишности" которых перехватывает дыхание
(1)
Доказательство того, что тюлени - это те же собаки, только живут они в воде
Миллиард лайков на Instagram, или Фото, за которые люди любят National Geographic
(2)
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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