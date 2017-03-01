Ми-ми-мило! Тюлень в зоопарке не может перестать нянчиться со своей плюшевой копией

Если и есть в интернетах сегодня что-то более милое, чем настоящий тюлень, которые не переставая нянчится с плюшевой игрушкой в виде тюленя, то нам оно неизвестно.