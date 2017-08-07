Модные накидки Ночного Дозора из "Игры престолов" — это ковры из Ikea

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Ночной Дозор, конечно же, в представлении не нуждается. Это суровые мужики, которые охраняют Стену от всего, что лежит к северу от нее. Там очень холодно и, разумеется, им нужны модные меховые накидки, причем обязательно черного цвета — чтобы хорошо выделяться на снегу.

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