07.08.2017
14:41
 

Модные накидки Ночного Дозора из "Игры престолов" — это ковры из Ikea

Новости
Удалось даже установить конкретную модель коврика Ikea, которую используют костюмеры сериала.
Модные накидки Ночного Дозора из "Игры престолов" — это ковры из Ikea
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Ночной Дозор, конечно же, в представлении не нуждается. Это суровые мужики, которые охраняют Стену от всего, что лежит к северу от нее. Там очень холодно и, разумеется, им нужны модные меховые накидки, причем обязательно черного цвета — чтобы хорошо выделяться на снегу.
AP/Scanpix

Еще в прошлом году Майкл Клептон — дизайнер костюмов в "Игре престолов" — во время лекции в The Getty Museum в Лос-Анджелесе рассказала (27:35), что на самом деле персонажи игры престолов носят обыкновенные коврики из Ikea. Покрашенные, обрезанные, искусственно состаренные. Но все же — обычные ковры.


Эта лекция прошла относительно незамеченной. Даже могучее издание BuzzFeed, которому есть дело до всего, что связано с "Игрой престолов", заметило его только сейчас. И немедленно задалось вопросом — а что за коврик-то использовали, а? Ответ: RENS. За 30 долларов в розницу.

Нам тоже кажется, что очень похоже. И выражение лица Джона Сноу легко объяснимо! У тебя было бы такое же, если бы тебе под видом модной накидки подсунули коврик из Ikea!

Так Ikea обеспечила себе место в истории.

 
Ieteikt
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