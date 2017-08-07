Модные накидки Ночного Дозора из "Игры престолов" — это ковры из Ikea
Удалось даже установить конкретную модель коврика Ikea, которую используют костюмеры сериала.
Еще в прошлом году Майкл Клептон — дизайнер костюмов в "Игре престолов" — во время лекции в The Getty Museum в Лос-Анджелесе рассказала (27:35), что на самом деле персонажи игры престолов носят обыкновенные коврики из Ikea. Покрашенные, обрезанные, искусственно состаренные. Но все же — обычные ковры.
Эта лекция прошла относительно незамеченной. Даже могучее издание BuzzFeed, которому есть дело до всего, что связано с "Игрой престолов", заметило его только сейчас. И немедленно задалось вопросом — а что за коврик-то использовали, а? Ответ: RENS. За 30 долларов в розницу.
Нам тоже кажется, что очень похоже. И выражение лица Джона Сноу легко объяснимо! У тебя было бы такое же, если бы тебе под видом модной накидки подсунули коврик из Ikea!
Так Ikea обеспечила себе место в истории.