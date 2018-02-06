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06.02.2018
14:02
Мороз, уходи: 10 котиков, которые уже устали от этой зимы
Новости
котики
Что? Еще только начало февраля? Как такое возможно, ведь эти морозы и снег длятся, и длятся целую вечность — больше недели, так уж точно!!!
1
Даже хозяйский ноутбук меня не спасет.
imgur.com
2
Да мне все равно, как я выгляжу, главное — тепло!
dreamersland/imgur
3
Когда эти зимние сапожки, наконец, свалятся, я расцарапаю тебе лицо — клянусь!
imgur.com
4
Что значит, "еще два месяца будет холодно"?!
imgur.com
5
Ты можешь обещать мне сколько угодно вкусняшек — я не вылезу, пока холода не отступят.
Maccas75/imgur
6
И чем я думал, когда согласился "выйти прогуляться"?
imgur.com
7
Может, если я их переловлю все, солнце снова появится и станет тепло?
imgur.com
8
Я не вылезу из коробки, пока каждая из этих снежинок не растает!
nuhuh215/imgur
9
И снится мне не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится мне трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава.
Allie Bircher/imgur
10
Все, впадаю в спячку до весны. Чао!
imgur.com
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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