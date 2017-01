Мяу-пинап: 20 котиков, которые позируют как хорошенькие девушки

Закон кото-сообщающихся сосудов Мурлыко-Мяукина гласит: если в человеческой культуре есть какое-то явление, рано или поздно в нем появляются котики. Так возник Tumblr-блог Сats That Look Like Pin Up Girls , картинки из которого мы тебе сейчас и покажем.