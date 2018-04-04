Н — Нестандарт. 19 вещей, которые используют так, как тебе не приходило в голову
Наш мозг так устроен, чтобы не заморачиваться на повседневных, обычных вещах. Но иногда в "Матрице" происходит сбой, кто-то все же задумывается и придумывает нечто такое, что ломает шаблоны и, без преувеличения, выводит человечество на новый уровень. Твоя жизнь после ознакомления с этими идеями изменится навсегда. Мы предупредили.
2. Lego как держатель кабелей для зарядки, ключей и прочих мелких предметов.
3. Обмотай чулком трубу пылесоса — для сбора мелких вещей, которые жалко "засосать".
4. Старые грабли — отличная "держалка" для бокалов.
5. Никто и никогда больше не попадет молотком по пальцу.
6. Старый теннисный мячик отлично подержит всякие вещи.
7. При известной прямоте рук старые винные бутылки можно превратить в люстры и абажуры.
8. "Открывашка" для консервов может открывать и эти противные пластиковые пакеты. Правда, работает не у всех и не всегда.
9. Замороженные виноградины охлаждают вино, не разбавляя его водой (как лед). И добавляют определенный вкус, конечно.
10. Из старых ремней безопасности получаются чудные держатели для ключей.
11. Старая лестница — полка. Старый трюк.
12. А вот тебе новый. Старая детская грифельная доска — новый детский же стол.
13. Кто сказал, что белье надо вешать на веревки?!
14. Как набрать ведро воды, имея лишь раковину? А вот так!
15. Нарядную упаковочную бумагу в свернутом состоянии прекрасно удерживают серые картонки из-под туалетной бумаги.
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