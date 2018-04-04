Н — Нестандарт. 19 вещей, которые используют так, как тебе не приходило в голову

Наш мозг так устроен, чтобы не заморачиваться на повседневных, обычных вещах. Но иногда в "Матрице" происходит сбой, кто-то все же задумывается и придумывает нечто такое, что ломает шаблоны и, без преувеличения, выводит человечество на новый уровень. Твоя жизнь после ознакомления с этими идеями изменится навсегда. Мы предупредили.