04.04.2018
17:02
 

Н — Нестандарт. 19 вещей, которые используют так, как тебе не приходило в голову

Новости
Наш мозг так устроен, чтобы не заморачиваться на повседневных, обычных вещах. Но иногда в "Матрице" происходит сбой, кто-то все же задумывается и придумывает нечто такое, что ломает шаблоны и, без преувеличения, выводит человечество на новый уровень. Твоя жизнь после ознакомления с этими идеями изменится навсегда. Мы предупредили.
Н — Нестандарт. 19 вещей, которые используют так, как тебе не приходило в голову
1
Кому спойлер, кому столик для пикника.
that_purple_ek/Instagram

2. Lego как держатель кабелей для зарядки, ключей и прочих мелких предметов.


imgur.com

3. Обмотай чулком трубу пылесоса — для сбора мелких вещей, которые жалко "засосать".


imgur.com

4. Старые грабли — отличная "держалка" для бокалов.


imgur.com

5. Никто и никогда больше не попадет молотком по пальцу.


instructables.com

6. Старый теннисный мячик отлично подержит всякие вещи.


instructables.com

7. При известной прямоте рук старые винные бутылки можно превратить в люстры и абажуры.


moonshinelamp.com

8. "Открывашка" для консервов может открывать и эти противные пластиковые пакеты. Правда, работает не у всех и не всегда.


moonshinelamp.com

9. Замороженные виноградины охлаждают вино, не разбавляя его водой (как лед). И добавляют определенный вкус, конечно.


food-hacks.wonderhowto.com

10. Из старых ремней безопасности получаются чудные держатели для ключей.


removeandreplace.com

11. Старая лестница — полка. Старый трюк.


removeandreplace.com

12. А вот тебе новый. Старая детская грифельная доска — новый детский же стол.


removeandreplace.com

13. Кто сказал, что белье надо вешать на веревки?!


Imissbigmacs

14. Как набрать ведро воды, имея лишь раковину? А вот так!


popshockshare.com

15. Нарядную упаковочную бумагу в свернутом состоянии прекрасно удерживают серые картонки из-под туалетной бумаги.


mercesantosbaking.wordpress.com

16. Набери в бутылку воду, заморозь ее в горизонтальном положении, а затем "добери" недостающую жидкость. Вода в бутылке будет холодной о-о-о-очень долго даже в самую страшную жару.


Grossilse

17. Есть поцарапанная мебель и грецкие орехи? Потри (сильно) второе о первое и царапины "исчезнут"! Правда, дешевле и проще купить специальное средство для этого. Ведь этот лайфхак работает только потому, что в орехах есть масло.


Icametodropbombs

18. На вешалку можно подвешивать не только одежду и делать это не только в спальне!


just2sisters.com

19. Браслет никак не надевается и некому помочь? Разогни скрепку и помоги себе сама! Или сам.


just2sisters.com

 
Ieteikt
Прощальное письмо 27-летней женщины, умершей от рака, изменит твое отношение к жизни Прощальное письмо 27-летней женщины, умершей от рака, изменит твое отношение к жизни   (13)
Просто 14 секретных мест для хранения ценностей, которые обманут даже опытных воров Просто 14 секретных мест для хранения ценностей, которые обманут даже опытных воров  
Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента   (9)
Мода, что ты делаешь, прекрати! 15 самых безумных вещей, которые можно купить Мода, что ты делаешь, прекрати! 15 самых безумных вещей, которые можно купить   (2)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!