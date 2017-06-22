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Skats.lv
22.06.2017
15:14
На праздниках пригодится: как украсть кусок пиццы так, чтобы никто не заметил (ВИДЕО)
Новости
Попробуй сначала догадаться сам, не смотря видео. Подсказываем: секрет успеха не только в наглости, но и в размахе.
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ВНИМАНИЕ! Портал Tchk.lv не несет ответственности за любые последствия, которые может иметь применение этого чрезвычайно эффективного метода на практике!
Кадр из видео
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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