22.06.2017
15:14
 

На праздниках пригодится: как украсть кусок пиццы так, чтобы никто не заметил (ВИДЕО)

Новости
Попробуй сначала догадаться сам, не смотря видео. Подсказываем: секрет успеха не только в наглости, но и в размахе.
На праздниках пригодится: как украсть кусок пиццы так, чтобы никто не заметил (ВИДЕО)
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Кадр из видео

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!