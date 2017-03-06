Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"

Отсюда не видно, но в Китае уже который год подряд продолжается строительный бум. Результата два: а)цены растут и б)появляются целые города и районы, которые по китайским меркам являются "призрачными" — в них почти никто не живет. Китайцы же не могут строить спокойно — "новостройка" у них, это не два дома, как у нас и не квартал, как в России, а сразу городок тысяч этак на 300 жителей, как минимум. Результат — на свежих спутниковых фото компании DigitalGlobe.