06.03.2017
09:45
 

Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"

Новости
Отсюда не видно, но в Китае уже который год подряд продолжается строительный бум. Результата два: а)цены растут и б)появляются целые города и районы, которые по китайским меркам являются "призрачными" — в них почти никто не живет. Китайцы же не могут строить спокойно — "новостройка" у них, это не два дома, как у нас и не квартал, как в России, а сразу городок тысяч этак на 300 жителей, как минимум. Результат — на свежих спутниковых фото компании DigitalGlobe.
Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
1
Чэнгун — пригород Куньмина, получил статус "города-призрака" в 2012 году, когда в нем оставались вакантными порядка 100 тыс. квартир и домов. Пять лет спустя город все еще выглядит довольно пустым.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
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Сеть дорог строилась в расчете на оживленное движение. Но особого движения не наблюдается и, судя по обширным участкам незастроенной земли, в обозримом будущем пропускная способность перекрестков не будет выбрана и на 20%.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
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Великолепные архитектурные сооружения окружены… фермами?
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
4
А это — кампус университета. Пустой и незаконченный.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
5
Эрэн-Хото — еще один город призрак в китайском регионе Внутренняя Монголия. Так это место выглядело в 2013 году.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
6
Пустые улицы с особняками — 2015 год.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
7
По-прежнему пустые улицы с особняками — 2017 год.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
8
Ордос, еще один город-призрак во Внутренней Монголии. Мы уже показывали его фото "с земли", на них все выглядит не так уж плохо.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
9
Однако, очевидно, что у создателей "района" было планов громадье, но подлые люди не захотели селиться в городе в нужном количестве. Потому многие проекты пришлось заморозить.
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
10
Дуншэн, рядом с Ордосом, тоже не смог привлечь жителей. Так что там теперь целые районы "недостроя".
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
11
В других жизнь есть, но не такая уж и бурная. Зато без пробок!
DigitalGlobe


Надули свой "пузырь". 12 спутниковых фото китайских "городов-призраков"
12
Не все китайские девелоперы боятся, что их творения останутся невостребованным. Вот, например, модный "эко-город" Meixi Lake. Согласно фото DigitalGlobe, там вовсю идет строительство. Может быть это будущий "город-призрак", а может быть и нет. Только время покажет.
DigitalGlobe
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!