18.09.2017
16:59
 

Найди себя и сохрани на память! 55 ФОТО людей и машин, которые "тонули" сегодня в Риге

Новости Made in Latvia
Пришлось погулять или поездить сегодня по городу? Велик шанс, что и твои злоключения попали в объектив фотографов агентства F64.
Найди себя и сохрани на память! 55 ФОТО людей и машин, которые "тонули" сегодня в Риге
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Когда ты еще получишь качественное фото себя (или своей машины) под дождем?!
F64

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!