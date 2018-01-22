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Skats.lv
22.01.2018
11:22
Найди себя на этих 26 ФОТО, показывающих твои отношения с любимыми... смартфонами
Новости
Неважно, как их зовут — Android, iOS, Windows — важно, что в общении с ними ты проводишь больше времени, чем даже со своими самыми близкими людьми.
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Фотограф агентства Reuters Стефан Вермат сделал прекрасную серию фотографий, на которых запечатлены отношения жителей Лондона со своими смартфонами — публичные, но в то же время и вполне интимные. Как говорится, "найди себя".
Reuters/Scanpix/LETA
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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