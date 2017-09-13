Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
Вайре Вике-Фрейберге понадобился новый автомобиль класса люкс, сообщает Delfi со ссылкой на портал Pietiek.com. Ну, или кто-то решил, что он ей понадобился. Кто-то в Центре по защитным военным объектам и закупкам. После чего он, Центр, и объявил конкурс на долгосрочную аренду дорого авто. Старый Mercedes Benz 500, вероятно, поизносился :(. Учитывая, что на момент покупки прежняя машина стоила 95 тыс. евро, Tchk.lv решил прошерстить ss.lv и подобрать экс-президенту машину в примерно таком же ценовом диапазоне. В конце концов, покупать ее будут на деньги налогоплательщиков, так что мы имеем полное моральное право поучаствовать в выборе нового транспортного средства, верно?