Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги

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Вместо него возьмут какой-нибудь банальный Alpina B6 Biturbo Gran Coupe xDrive за 109 тыс. евро. Не, не у а что — разве экс-президент на старости лет не заслужила того, чтобы ее немножко побаловали за наш с тобой счет? Не отказываться же ей от возможности ездить на ультра-дорогом авто, купленном за счет народа только потому, что полстраны пашет за минималку, а пенсионеры голодают! Это опасная идея! Так мы вообще можем дойти до того, что экс-президентам все льготы порежут!!! Как это тебе такое вообще могло в голову прийти, а?! Богохульствуешь! Ишь…