13.09.2017
15:40
3

Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги

Новости Made in Latvia
Вайре Вике-Фрейберге понадобился новый автомобиль класса люкс, сообщает Delfi со ссылкой на портал Pietiek.com. Ну, или кто-то решил, что он ей понадобился. Кто-то в Центре по защитным военным объектам и закупкам. После чего он, Центр, и объявил конкурс на долгосрочную аренду дорого авто. Старый Mercedes Benz 500, вероятно, поизносился :(. Учитывая, что на момент покупки прежняя машина стоила 95 тыс. евро, Tchk.lv решил прошерстить ss.lv и подобрать экс-президенту машину в примерно таком же ценовом диапазоне. В конце концов, покупать ее будут на деньги налогоплательщиков, так что мы имеем полное моральное право поучаствовать в выборе нового транспортного средства, верно?
Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
1
Конечно же, удобнее всего перемещаться по "чеширским" (все время исчезают) дорогам Латвии на катке! Мы нашли чудесный вариант всего за 72 тыс. евро! Ammann Asc110 2014 года выпуска с кондиционером, бортовым компьютером и сигнализацией! И резина практически новая!
ss.com


Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
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Вот отличный вариант! Фронтальный погрузчик Liugong Clg 856 iv 2016 года — за 100 тыс. евро. Грузоподъемность 6,7 тонн, хорош для любых настоящих и будущих земляных работ, с его помощью можно легко и просто закапывать в землю завистливый латвийский народ.
ss.com


Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
3
В принципе, пенсионеры могут еще подзатянуть пояса и скинуться дополнительно, сверх бюджета в 100 тыс. вот на такую прекрасную щеподробилку! Всего-то 155 тыс. евро, а сколько удовольствия от перемалывания косточек врагов!
ss.com


Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
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Кстати, на "сдачу" с катка (любой бюджетник знает, что "осваивать" надо все, а то потом урежут финансирование) выше можно прикупить неплохой личный топливозаправщик Indox. Правда, 2006 года постройки, зато идет в комплекте вместе с тягачом Mercedes Benz Axor1840. Всего-то 30 тыс. евро! И каток будет откуда заправить, не заезжая на заправку, где тусуются поедатели воблы и завистники; и — если что — можно полить кого-нибудь бензином! Классная штука, рекомендуем!
ss.com


Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
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А еще нам нравится вот такой вот кемпер. В чем его прелесть, так это в том, что это транспорт тройного назначения! Во-первых, на нем можно ездить. Во-вторых, в нем можно жить. В-третьих, возить свои многочисленные награды и ордена! И стоит он менее 50 тыс. евро, а сколько пользы! Дорожку, если что, думаем можно заменить и на красную.
ss.com


Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
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Кстати, ты удивишься, но в рамках указанного бюджета можно прикупить и самолетик. Вот, например, Ан-2, с налетом всего 50 часов после "капиталки". Правда, произведен во времена ненавистной "советской оккупации", но зато очень дешево — всего 22,7 тыс. евро. Хотя, что это мы… ведь стоимость тут не главное и цели "сэкономить деньги налогоплательщиков" тут никто не ставит! Но все равно — достойный экс-президента аппарат. Позволяет вознестись над толпой не только мысленно, но и буквально!
ss.com


Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
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Вот еще отличный вариант — летний. Позволяет быть, наоборот, поближе к народу и петь с ним латышские дайны, изучению которых госпожа экс-президент посвятила значительную часть своей жизни. Дешево, конечно, всего 4 тыс. евро... М-да, накладочка вышла, извините. Не пафосно как-то, несолидно. Не, не возьмут :(.
ss.com


Не биты, не крашены, в Канаде не были. Топ-8 "люксовых" авто для Вайры Вике-Фрейберги
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Вместо него возьмут какой-нибудь банальный Alpina B6 Biturbo Gran Coupe xDrive за 109 тыс. евро. Не, не у а что — разве экс-президент на старости лет не заслужила того, чтобы ее немножко побаловали за наш с тобой счет? Не отказываться же ей от возможности ездить на ультра-дорогом авто, купленном за счет народа только потому, что полстраны пашет за минималку, а пенсионеры голодают! Это опасная идея! Так мы вообще можем дойти до того, что экс-президентам все льготы порежут!!! Как это тебе такое вообще могло в голову прийти, а?! Богохульствуешь! Ишь…
ss.com
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!