26.01.2018
09:52
 

Не богиня, а девчонка: 24-летняя супермодель ведет простой, как пять копеек, "Инстаграм"

Новости
Кто сказал, что модели — все как одна жительницы Олимпа? Ну, ок, многие из них — да. Но эта девушка является ярким исключением из правил.
Не богиня, а девчонка: 24-летняя супермодель ведет простой, как пять копеек, "Инстаграм"
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Хотя она более чем востребована и входит в топ-50 супермоделей планеты.
DELFI

Знакомься, это Тильда Линдстам, 22-летняя супермодель, родом из Швеции. Работает по всему миру, а свой блог ведет в "Инстаграме".

У нее, между прочим, почти 300 тыс. подписчиков. Но это не делает ее заносчивой.

Она легко может попросить незнакомца сделать вот такое фото на бэкстейдже показа Dior.

Или "похвастаться" найденной "сестрой-близнецом".

Но, конечно, понятно, что у нее не совсем обычная работа: "Посторонняя втыкает мне в попу иголки".

Но у Тильды все хорошо с самоиронией: "В клетке в зоопарке, где мне самое место".

При этом она может быть очаровательно неуклюжей и милой.

И вот так запросто пьет вино на камеру.

С жизненным планом у нее тоже все отлично - он не сильно отличается от многих ее сверстниц: "Ищу богатого мужа, чтобы если что и делать, то только вот это".

Тоже веришь в миф о том, что все модели питаются только салатом и не вылезают из спортзала? Это не про Тильду.

Девушка любит еду: "Печеньки Oreo говорят со мной?".

А еще она любит свою палку для селфи. И вино.

И "бабушкино" белье.

Она демонстрирует знание мемов ("Планы на семью"). Одного...

...другого: "Тортилда".

Она постоянно фигачит луки.

Подшучивает над собой: "История моей жизни".

Показывает свою "гламурную" работу.

И не стесняется выкладывать селфи, сделанные не в самый удачный момент (аллергия жестока).

И при всем при этом она настоящая супермодель, которой не дают прохода папарацци.

Никогда не меняйся, Тильда! И продолжай, конечно же, разговаривать с ветчиной, если так хочешь.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!