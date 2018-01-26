Не богиня, а девчонка: 24-летняя супермодель ведет простой, как пять копеек, "Инстаграм"

Кто сказал, что модели — все как одна жительницы Олимпа? Ну, ок, многие из них — да. Но эта девушка является ярким исключением из правил.