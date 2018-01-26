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Skats.lv
26.01.2018
09:52
Не богиня, а девчонка: 24-летняя супермодель ведет простой, как пять копеек, "Инстаграм"
Новости
Кто сказал, что модели — все как одна жительницы Олимпа? Ну, ок, многие из них — да. Но эта девушка является ярким исключением из правил.
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Хотя она более чем востребована и
входит
в топ-50 супермоделей планеты.
DELFI
Знакомься, это Тильда Линдстам, 22-летняя супермодель, родом из Швеции. Работает по всему миру, а свой блог ведет в "Инстаграме".
У нее, между прочим, почти 300 тыс. подписчиков. Но это не делает ее заносчивой.
Она легко может попросить незнакомца сделать вот такое фото на бэкстейдже показа Dior.
Или "похвастаться" найденной "сестрой-близнецом".
Но, конечно, понятно, что у нее не совсем обычная работа: "Посторонняя втыкает мне в попу иголки".
Но у Тильды все хорошо с самоиронией: "В клетке в зоопарке, где мне самое место".
При этом она может быть очаровательно неуклюжей и милой.
И вот так запросто пьет вино на камеру.
С жизненным планом у нее тоже все отлично - он не сильно отличается от многих ее сверстниц: "Ищу богатого мужа, чтобы если что и делать, то только вот это".
Тоже веришь в миф о том, что все модели питаются только салатом и не вылезают из спортзала? Это не про Тильду.
Девушка любит еду: "Печеньки Oreo говорят со мной?".
А еще она любит свою палку для селфи. И вино.
И "бабушкино" белье.
Она демонстрирует знание мемов ("Планы на семью"). Одного...
...другого: "Тортилда".
Она постоянно фигачит луки.
Подшучивает над собой: "История моей жизни".
Показывает свою "гламурную" работу.
И не стесняется выкладывать селфи, сделанные не в самый удачный момент (аллергия жестока).
И при всем при этом она настоящая супермодель, которой не дают прохода папарацци.
Никогда не меняйся, Тильда! И продолжай, конечно же, разговаривать с ветчиной, если так хочешь.
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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