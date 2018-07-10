Не разврат. 13 фактов про занятия танцами у шеста, которые побудят тебя танцевать
У большинства людей танцы у шеста (или "танцы на пилоне") ассоциируются либо со стриптизом и "прочим развратом", либо с девушками вроде Софии Коменды, чемпионки Венгрии по танцам у шеста — именно она на фото ниже.
1. Совсем не обязательно быть "тонкой, звонкой и прозрачной", чтобы заниматься танцами у шеста.
Ekajunqueira/Instagram
2. Ограничений по возрасту тоже нет.
Amarsousa/Instagram
3. Нет и ограничений по полу! Парни, добро пожаловать в мир танцев на пилоне!
kadu_morfim/Instagram
4. Вовсе необязательно быть фитнес-маньяком, чтобы заниматься этим видом спорта. Достаточно хотеть стать сильнее и, конечно же, получать удовольствие от занятий и своих растущих способностей.
Poledancerbr/Instagram
5. Это далеко не всегда про сексуальность. Хотя многими, конечно, движет и этот аспект.
Issaozera/Instagram
6. Однако занятия танцами на пилоне мало напоминают стрип-клуб. Это больше Cirque du Soleil.
Carinaverpa/Instagram
7. Но синяки, конечно, неизбежная "плата за вход", врать не будем.
Deboranis/Instagram
8. Как и в йоге, в танцах у шестах есть позы с названиями. Это, например, "Скорпион".
mariianab/Instagram
9. "Почему большая часть девушек-танцоров носит короткие топы и шорты "на грани фола", если это не про секс?", — спросишь ты. Отвечаем: так намного легче заниматься, ибо ткань — скользит.
mariana_quintiliano/Instagram
10. Но если ты не хочешь раздеваться — не раздевайся.
Poledancerbr/Instagram
11. Чтобы делать вот так, тебе, конечно, понадобятся годы тренировок.
Grazzybrugner/Instagram
12. Но есть много поз, которым можно научиться сравнительно легко и быстро.
raynha_/Instagram
13. Хочешь удивлять друзей такими фотографиями? Теперь ты знаешь, что делать.
Kathully/Instagram