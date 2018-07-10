10.07.2018
14:33
 

Не разврат. 13 фактов про занятия танцами у шеста, которые побудят тебя танцевать

Новости
У большинства людей танцы у шеста (или "танцы на пилоне") ассоциируются либо со стриптизом и "прочим развратом", либо с девушками вроде Софии Коменды, чемпионки Венгрии по танцам у шеста — именно она на фото ниже.
Не разврат. 13 фактов про занятия танцами у шеста, которые побудят тебя танцевать
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Но реальность совсем иная.
Reuters/Scanpix/LETA

1. Совсем не обязательно быть "тонкой, звонкой и прозрачной", чтобы заниматься танцами у шеста.


Ekajunqueira/Instagram

2. Ограничений по возрасту тоже нет.


Amarsousa/Instagram

3. Нет и ограничений по полу! Парни, добро пожаловать в мир танцев на пилоне!


kadu_morfim/Instagram

4. Вовсе необязательно быть фитнес-маньяком, чтобы заниматься этим видом спорта. Достаточно хотеть стать сильнее и, конечно же, получать удовольствие от занятий и своих растущих способностей.


Poledancerbr/Instagram

5. Это далеко не всегда про сексуальность. Хотя многими, конечно, движет и этот аспект.


Issaozera/Instagram

6. Однако занятия танцами на пилоне мало напоминают стрип-клуб. Это больше Cirque du Soleil.


Carinaverpa/Instagram

7. Но синяки, конечно, неизбежная "плата за вход", врать не будем.


Deboranis/Instagram

8. Как и в йоге, в танцах у шестах есть позы с названиями. Это, например, "Скорпион".


mariianab/Instagram

9. "Почему большая часть девушек-танцоров носит короткие топы и шорты "на грани фола", если это не про секс?", — спросишь ты. Отвечаем: так намного легче заниматься, ибо ткань — скользит.


mariana_quintiliano/Instagram

10. Но если ты не хочешь раздеваться — не раздевайся.


Poledancerbr/Instagram

11. Чтобы делать вот так, тебе, конечно, понадобятся годы тренировок.


Grazzybrugner/Instagram

12. Но есть много поз, которым можно научиться сравнительно легко и быстро.


raynha_/Instagram

13. Хочешь удивлять друзей такими фотографиями? Теперь ты знаешь, что делать.


Kathully/Instagram

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!