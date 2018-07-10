Не разврат. 13 фактов про занятия танцами у шеста, которые побудят тебя танцевать

У большинства людей танцы у шеста (или "танцы на пилоне") ассоциируются либо со стриптизом и "прочим развратом", либо с девушками вроде Софии Коменды, чемпионки Венгрии по танцам у шеста — именно она на фото ниже.