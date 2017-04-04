Нечеловеческие условия. 20 фотографий каморок мировых лидеров

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А на самом деле Путин — как презрительно говорят в "Ма-а-а-аскве" — "заМКАДыш", ведь его любимая резиденция в Ново-Огарево находится за пределами МКАД. Там он не только живет, но часто и работает, и принимает дорогих гостей. На фото — "домашний кинотеатр" в Ново-Огарево. Тоже себе такой хочешь? А убирать в нем хотя бы раз в неделю кто будет, Пушкин?

ITAR-TASS/Scanpix