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Skats.lv
04.04.2017
16:37
Нечеловеческие условия. 20 фотографий каморок мировых лидеров
Новости
Все знают, что президент Латвии
живет в Рижском замке
, а отдыхает и принимает гостей
на даче в Юрмале
. А как насчет могущественных лидеров других стран мира?
1
Взять, например, Дворец Рассвета в Бразилиа — официальную резиденцию президента Бразилии с 1956 года. Так называется в честь знаменитой (там) фразы президента Бразилии Жуселину Кубичека, которые перенес столицу страны в Бразилиа: "Что есть Бразилиа, если не рассвет нового дня Бразилии?".
Wikipedia
2
Ну, кто бы смог жить в таких нечеловеческих условиях? Представляешь, какие счета за отопление?! Помимо такой гигантской гостиной во дворце есть частные спальни, кухня, комната для развлечений и даже зал для выступлений и конференций — в подвале.
Wikipedia
3
А это у нас что? А это Елисейский дворец, официальная резиденция президентов Франции с 1840-х годов. Немного похож на Рундальский дворец. Тебе доводилось бывать в Рундале? Тогда ты понимаешь, почему никому не пожелаешь жить в таких хоромах так далеко от Риги.
Shutterstock
4
Внутри дела обстоят не лучше. Это, конечно, не спальня, а всего лишь зал для приемов. По сути, первое и последнее помещение дворца, которое видит будущий президент — в нем проходит инаугурация и все приемы, включая последний.
Shutterstock
5
Рабочий кабинет президента Франции, который так и называется — "Золотая комната". Кошмар. Мы знаем только одного человека в мире, который чувствовал бы себя в нем в своей тарелке. Может быть Дональд Трамп стал президентом не той страны?
Wikipedia
6
Кстати, о президенте США. Даже Дональд Трамп не в силах испортить скромный классический интерьер.
AP/Scanpix
7
Но столовая все же немного чопорная. Кто бы променял свою уютную кухоньку на этот ужас?! Завтракать и ужинать каждый день в ЭТОМ? No, sir!
Reuters/Scanpix
8
Как живет император Японии, мы тебе покажем только снаружи.
Shutterstock
9
Московский Кремль считается резиденцией Владимира Путина, но там он только принимает супер-официальные делегации и, иногда, работает.
Shutterstock
10
А на самом деле Путин — как презрительно говорят в "Ма-а-а-аскве" — "заМКАДыш", ведь его любимая резиденция в Ново-Огарево находится за пределами МКАД. Там он не только живет, но часто и работает, и принимает дорогих гостей. На фото — "домашний кинотеатр" в Ново-Огарево. Тоже себе такой хочешь? А убирать в нем хотя бы раз в неделю кто будет, Пушкин?
ITAR-TASS/Scanpix
11
Если Президентский дворец во вьетнамском Ханое кажется тебе очень европейским, то это потому, что в 1906 году для губернатора Индокитая его построили европейские архитекторы.
Wikipedia
12
Неудивительно, что он сегодня используется только для официальных приемов. Но тебе он все равно не подходит — ну, зачем тебе пруд с карпами? Умеешь о них заботиться? Ну, вот.
Wikipedia
13
Все знают, что это Букингемский дворец, резиденция королевы Елизаветы и всех ее предшественников с 1837 года, после того как в нем закончились переделки — мастера долго изгоняли дух герцогов Букингемских. Понятно, что эта роскошь тебе не нужна.
Shutterstock
14
775 комнат включают 52 королевские, 92 офиса, 188 — для персонала. Одних ванных только 72. И на 60 дней в году дворец надо открывать для туристов. Вот последнее нас особенно убивает. Ладно, 775 комнат — по две в день если убирать, можно за год весь дом обойти. Но на два месяца пускать к себе этих мерзких "гостей"?! Увольте!
Wikipedia
15
Премьеру Великобритании повезло больше. Скромный дом на Даунинг-стрит, 10 — все, что ему (или ей, как сейчас) выделили.
Wikipedia
16
Если кто ищет домик в Турции, тот может присмотреться к Белому Дворцу — официальной резиденции президента страны. 1110 комнат, бюджет в 615 млн. долларов — красиво жить президенту Турции не запретишь.
Wikipedia
17
Дворец Бельвю в Германии — место жительства самого несчастного политика Европейского союза. Да-да, президента Германии. Почему несчастного? А попробуй, не подглядывая в Google, назвать его имя. То-то же! Ладно, подсказываем — Франк-Вальтер Штайнмайер. Но зачем тебе жилье человека, которого никто не знает?!
Shutterstock
18
Или вот, взять, президента Италии. Вообще у него три резиденции, а на фото — Квиринальский дворец.
Shutterstock
19
Он настолько огромный (1200 комнат) и так набит мировыми шедеврами живописи и скульптуры, что нынешний президент страны Серджо Маттарелла взял и открыл большую его часть для посещений. Туристы, кругом туристы!
Wikipedia
20
Ну а напоследок — "домик в деревне", от которого мы бы на самом деле не отказались (да и ты тоже). Это замок Вадуц, резиденция князей Лихтенштейна. Не дураки они там, вот что — маленькая богатая страна, горный воздух, приятные виды и непыльная должность при этом (нынешний князь Ханс-Адам II уже 15 лет как на пенсии, а фактически правит его сын). Заверните!
Wikipedia
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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