Неудобная правда: 12 вещей, которые никто не рассказывает про выборы в Латвии

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Во-первых, это публичное место. Это значит, что там могут быть фотографы новостных агентств. Взять, например, это фото. Эту девушку в жизни знают только ее друзья, родные и коллеги. Но ее лицо видела и теперь еще долго будет видеть вся страна, ибо фото лежит в архиве агентства LETA. И не факт, что прямо сейчас ее обрадует эта фотография — кто знает, как сложилась ее семейная жизнь за те три года, что прошли с последних выборов?! В общем — не ходи на выборы в трениках и свадебном платье, а то попадешь в историю. Во всех смыслах.

LETA