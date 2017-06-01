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Skats.lv
01.06.2017
10:49
8
Неудобная правда: 12 вещей, которые никто не рассказывает про выборы в Латвии
Новости
Made in Latvia
Никто, кроме нас, конечно. Мы просто не можем допустить, чтобы тебе пришлось пойти на участок для голосования без должных знаний. Потому — смотри и внимай.
1
Во-первых, это публичное место. Это значит, что там могут быть фотографы новостных агентств. Взять, например, это фото. Эту девушку в жизни знают только ее друзья, родные и коллеги. Но ее лицо видела и теперь еще долго будет видеть вся страна, ибо фото лежит в архиве агентства LETA. И не факт, что прямо сейчас ее обрадует эта фотография — кто знает, как сложилась ее семейная жизнь за те три года, что прошли с последних выборов?! В общем — не ходи на выборы в трениках и свадебном платье, а то попадешь в историю. Во всех смыслах.
LETA
2
Во-вторых, на избирательных участках нет места для хранения вещей. Мотоциклетный шлем? Зонтик? Большая сумка? Приготовься страдать.
LETA
3
В-третьих, если ты пойдешь в то же время, что и "все", можешь попасть в очередь. Не рассчитывай управиться "за 5 минут", планируй время с запасом. Хотя если очереди не будет, то управиться за пять минут вполне реально.
LETA
4
В-четвертых, некоторые избирательные участки организованы в весьма шумных и многолюдных местах, например, в торговых центрах. Как по нам, никакой торжественностью и сосредоточенностью там и не пахнет.
LETA
5
Проходной двор, натурально!
LETA
6
В-пятых, большинство избирательных участков находятся в школах. Не знаем, какие ассоциации у тебя вызывает типичная школа с ее характерной обстановкой и запахами, но если что — мы предупредили.
LETA
7
Иногда школьная эстетика просто зашкаливает. Кстати, в большинстве школ в Латвии нет кондиционеров. К счастью, в субботу в Латвии обещают 15-20 градусов тепла — особо на выборах не запаришься.
LETA
8
В-шестых, кабинки для голосования обычно "от пояса и выше". Это значит, что все будут пялиться на твои ноги. Одевайся соответственно. И, кстати, обрати внимание на неудобный зонтик на этом фото. И эти мерзкие черные мусорные мешки. Бр-р-р.
LETA
9
В-седьмых, приготовься перевести море бумаги. Да, это очень больно для человека с "зеленым" сознанием, мы понимаем. Утешься только тем, что эта бумага уже потеряна, вне зависимости от того, придешь ты на участок или нет.
LETA
10
МОРЕ бумаги, правда.
LETA
11
В-восьмых, тебе придется столкнуться с прозой жизни. Стулья — какие были. Ручки — копеечные. Места в целом — мало. И изменить во всем этом лично ты можешь только ручку, взяв свою. Со своим стулом, кажется, на выборы еще никто не приходил. Можешь стать пионером! Или пионеркой.
LETA
12
В-девятых, еше о ручке. Вот эту ручку в течении дня будут хватать самые разные люди, некоторые из которых не помыли руки после еды. Эй, ЦИК, серьезно — как насчет выдачи копеечных ручек вместе с бумажными комплектами для голосования?!
LETA
13
В-десятых, дети. Они будут на участке. Что? "Меня не предупреждали!"? Ну, вот — предупреждаем. Да, не все из них умеют себя спокойно вести в публичных местах, хотя мы уверены, что конкретный ребенок на фото — сущий ангел. Оба они!
LETA
14
Там будут даже дети в таком возрасте, которым нельзя просто сказать "веди себя потише, пожалуйста". Точнее сказать-то можно, но...
LETA
15
В-одиннадцатых, документы. Да, об этом много где говорят, но люди все равно не слышат. ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НЕ ГОДЯТСЯ? Как слышно, прием? ID-карта или паспорт — два твоих документа, которые устроят избирательную комиссию. А ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НЕ ГОДЯТСЯ! ОК??????????????
LETA
16
И, наконец, в-двенадцатых, придя на участок для голосования ты можешь натолкнуться на какого-нибудь политика. Нам даже страшно писать, какие последствия для твоей психики могут возникнуть в данном случае (особенно в ДАННОМ случае, если ты понимаешь, о чем мы). Но, несмотря на этот ужасный риск, голосовать все же надо. Стисни зубы — и иди! Голосуй! Ибо только тот, кто сделал осознанный выбор, имеет моральное право плеваться ядом следующие четыре года! А остальным надо сидеть на попе ровно и молчать в тряпочку, ибо они имели возможность что-то изменить, но провафлили свой шанс. Лузеры.
LETA
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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