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Skats.lv
14.06.2017
18:29
6
Огонь и слезы, жертвы и герои. История ужасного пожара в Лондоне в 16-ти фотографиях
Новости
В ночь на 14 июня в Лондоне в районе Кенсингтон на западе британской столицы загорелось 27-этажное жилое здание Grenfell Tower.
1
Ранее
мы собрали
восемь душераздирающих свидетельств очевидцев. Теперь показываем фотографии, рассказывающие историю.
Reuters/Scanpix
2
Здание сгорело дотла. Людям на верхних этажах помочь не смогли или не успели. Говорят, что некоторые в ужасе прыгали вниз и разбивались.
AFP/Scanpix
3
Это не единственная высотка в округе.
AP/Scanpix
4
Квартал не самый богатый, в нем живет много мигрантов. Сгоревший дом также был населен, преимущественно, ими.
AFP/Scanpix
5
На тушении пожара было задействовано более 200 пожарных и 40 единиц техники.
AP/Scanpix
6
Люди, проживающие в соседних домах, в шоке. Всю ночь они слышали крики о помощи людей, погибающих в объятом пламенем доме.
Reuters/Scanpix
7
Эти крики были слышны и из соседних домов.
AP/Scanpix
8
Когда с огнем было покончено, в дом вошли пожарные и эксперты.
AP/Scanpix
9
Эти парни бились с огнем всю ночь. Силы были не равны.
Reuters/Scanpix
10
Наутро люди понесли к дому еду, питье и одежду. Ведь выжившие погорельцы лишились всего.
Reuters/Scanpix
11
Принесли много всего.
Reuters/Scanpix
12
Действительно много неравнодушных людей живет в Лондоне.
AFP/Scanpix
13
А вот и одежда.
AFP/Scanpix
14
Когда закончили пожарные, за дело взялись бригады криминалистов. На этот час официально подтверждена смерть шести человек. Но погибших почти наверняка будет намного больше. В больницах более 50 пострадавших.
AP/Scanpix
15
Для лондонских пожарных все уже закончилось.
AFP/Scanpix
16
Для погорельцев все только начинается.
AFP/Scanpix
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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