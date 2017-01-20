20.01.2017
22:51
3

Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)

Новости
Как тебе наверняка уже сообщили из ближайшего утюга, 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Мы попробовали, но не смогли пройти мимо этого события, и собрали самые интересные фотографии, доступные на 23 часа по рижскому времени.
Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
1
Собственно, это ключевой момент дня — Дональд Трамп сразу после принесения присяги. В таком ракурсе он даже почти симпатичен. В руках у его супруги Мелани Трамп — Библия, на которой клялся вступающий в должность президент.
Reuters/Scanpix
Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
2
Вот он, момент истины! Сын Трампа, Бэррон, явно хочет быть где-то далеко от этого места.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
3
Мужчина на фоне — Джон Робертс, председатель Верховного суда США. Собственно, именно он приводил Трампа к присяге.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
4
Посты сдали, посты приняли. Слева направо: первая леди Мелани Трамп, Кэрен Пенс, президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс, экс-президент Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден, Мишель Обама и Джилл Байден стоят на ступенях Капитолия.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
5
Сторонницы Трампа. Симпатичные.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
6
А это Дональд Трамп произносит свою первую речь в качестве президента США.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
7
Как видим, не так уж много людей пришли на инаугурацию. Buzzfeed сделал сравнение с 2009 и 2013 годами. И сравнение это не в пользу Трампа.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
8
Не все любят Трампа. Прямо сейчас в США проходит сразу несколько акций протеста и на этот час задержано порядка 90 человек.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
9
Полиция особо не церемонилась и применила против демонстрантов спецсредства. На фото женщине промывают глаза, в который попал спрей из перцового балончика.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
10
Узнаешь мужчину в центре? Да, Джордж Буш собственной персоной.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
11
Хиллари и Билл Клинтон также прибыли на церемонию. Ну, а что делать?
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
12
А против демонстрантов тем временем применили слезоточивый газ.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
13
Порядок в Вашингтоне надо поддерживать любой ценой!
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
14
Тифани и Иванка Трамп обмениваются любезностями с Мишель Обамой. Они специально во все белое оделись?
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
15
Перед инаугурацией президенты выпили вместе чаю, а потом вышли к прессе.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
16
А вот обещанный смешной момент! Мелани Трамп вручила Мишель Обаме подарок и так не знала, куда его деть. Смотри видео ниже!
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
17
"Вооо такой подарочек!", — как бы заверяет нас Трамп.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
18
А вот еще прекрасный кадр, который ты наверняка будешь видеть на каждом углу. Это фото сделано на официальном завтраке, который вступающий в должность президент дает для членов Конгресса перед инаугурацией.
AP/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
19
Но некоторые люди явно не желали в этот момент Трампу приятного аппетита.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
20
Тем временем полиция задействовала специальные силы для подавления беспорядков.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
21
Против Трампа протестуют не только в США. Этот кадр сделан напротив посольства США в Варшаве.
AP/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
22
Исторический кадр — Обама последний раз выходит из Овального кабинета.
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
23
Садится с супругой в вертолет и улетает в аэропорт, чтобы оттуда отправиться в Калифорнию — в долгий и заслуженный отпуск. По словам Обамы, он хочет "помолчать". На самом деле это традиция — президенты США всегда сразу после ухода с поста также уходят в тень, чтобы не мешать приемнику. Но про Обаму мы еще услышим!
Reuters/Scanpix


Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
24
Они — ушли. И не обещали вернуться.
Reuters/Scanpix
 
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