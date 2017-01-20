Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)
Как тебе наверняка уже сообщили из ближайшего утюга, 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Мы попробовали, но не смогли пройти мимо этого события, и собрали самые интересные фотографии, доступные на 23 часа по рижскому времени.
Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf— ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.