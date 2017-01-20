Он добился. 24 главных фото про инаугурацию Дональда Трампа (+смешное видео)

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Садится с супругой в вертолет и улетает в аэропорт, чтобы оттуда отправиться в Калифорнию — в долгий и заслуженный отпуск. По словам Обамы, он хочет "помолчать". На самом деле это традиция — президенты США всегда сразу после ухода с поста также уходят в тень, чтобы не мешать приемнику. Но про Обаму мы еще услышим!

Reuters/Scanpix