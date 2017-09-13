Опчитекася илзюлия: 16 фото, которые взорвут твой мозг, сломают твои глаза, выпьют твой кофий
Бывает, смотришь на фото — и, натурально, не понимаешь, что же на нем запечатлено. Вроде все буквы… то есть, образы, знакомы, а в цельную картину не складываются.
1. Хочешь верь, хочешь нет, но это не картина импрессиониста, а отражение в грязном стекле.
N1CK4ND0 / Via reddit.com
2. Адель "вверх ногами" выглядит относительно нормально, верно?
XL / Columbia / Via reddit.com
А если перевернуть эту же фотографию, ничего в ней не меняя…
ieitakcocgaming / Via reddit.com
3. Мы уже показывали как-то эту фоточку, но хороший кадр не грех показать еще раз. Чтобы понять, что это, просто переверни снимок!
reddit.com
4. На этой картинке есть 16 кругов. Видишь?
Ozyman_Diaz / Via reddit.com
5. А тут спрятался iPad.
duano_dude / Via reddit.com
6. Говорят, некоторые люди на самом деле спотыкаются на этом абсолютно ровном полу.
possumman / Via reddit.com
7. Кому чьи ноги принадлежат на этом снимке?
reddit.com
8. Похоже, кто-то пролил латте на собаку… или нет?
imgur.com
9. Что-то тут не то с перспективой…
youtube.com
Другой ракурс.
youtube.com
10. Как быстро до тебя дошло, что же на самом деле тут происходит? Только честно!
imgur.com
11. А тут что происходит?!
imgur.com
12. Ты не поверишь, но это цельная скульптура из одного куска мрамора.
mhorbacz / Via reddit.com
13. Девять из десяти людей останавливаются как минимум на пять секунд, впервые столкнувшись с необходимостью пройти это место.
Righty_Lefty / Via reddit.com
14. Никакого фотошопа!
starlinguk / Via reddit.com
15. Он парит над водой или что?
tek0011 / Via reddit.com
16. У этого парня отличные ножки, не правда ли?
charsiubox / Via reddit.com