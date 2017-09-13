Опчитекася илзюлия: 16 фото, которые взорвут твой мозг, сломают твои глаза, выпьют твой кофий

Бывает, смотришь на фото — и, натурально, не понимаешь, что же на нем запечатлено. Вроде все буквы… то есть, образы, знакомы, а в цельную картину не складываются.