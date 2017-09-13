13.09.2017
14:34
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Опчитекася илзюлия: 16 фото, которые взорвут твой мозг, сломают твои глаза, выпьют твой кофий

Новости
Бывает, смотришь на фото — и, натурально, не понимаешь, что же на нем запечатлено. Вроде все буквы… то есть, образы, знакомы, а в цельную картину не складываются.
Опчитекася илзюлия: 16 фото, которые взорвут твой мозг, сломают твои глаза, выпьют твой кофий
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Специально для тебя мы заботливо собрали такие фотографии.
DELFI

1. Хочешь верь, хочешь нет, но это не картина импрессиониста, а отражение в грязном стекле.


N1CK4ND0 / Via reddit.com

2. Адель "вверх ногами" выглядит относительно нормально, верно?


XL / Columbia / Via reddit.com

А если перевернуть эту же фотографию, ничего в ней не меняя…


ieitakcocgaming / Via reddit.com

3. Мы уже показывали как-то эту фоточку, но хороший кадр не грех показать еще раз. Чтобы понять, что это, просто переверни снимок!


reddit.com

4. На этой картинке есть 16 кругов. Видишь?


Ozyman_Diaz / Via reddit.com

5. А тут спрятался iPad.


duano_dude / Via reddit.com

6. Говорят, некоторые люди на самом деле спотыкаются на этом абсолютно ровном полу.


possumman / Via reddit.com

7. Кому чьи ноги принадлежат на этом снимке?


reddit.com

8. Похоже, кто-то пролил латте на собаку… или нет?


imgur.com

9. Что-то тут не то с перспективой…


youtube.com

Другой ракурс.


youtube.com

10. Как быстро до тебя дошло, что же на самом деле тут происходит? Только честно!


imgur.com

11. А тут что происходит?!


imgur.com

12. Ты не поверишь, но это цельная скульптура из одного куска мрамора.


mhorbacz / Via reddit.com

13. Девять из десяти людей останавливаются как минимум на пять секунд, впервые столкнувшись с необходимостью пройти это место.


Righty_Lefty / Via reddit.com

14. Никакого фотошопа!


starlinguk / Via reddit.com

15. Он парит над водой или что?


tek0011 / Via reddit.com

16. У этого парня отличные ножки, не правда ли?


charsiubox / Via reddit.com

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!