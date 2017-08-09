09.08.2017
12:59
 

Оптическая загадка: параллельны ли узоры на "волнистых" голубых линиях?

Новости
Ты смотришь на картину и можешь поклясться, что узоры на голубых линиях не параллельны. Хм… Поклясться ты, конечно, можешь — но бы на твоем месте этого не делали.
Оптическая загадка: параллельны ли узоры на "волнистых" голубых линиях?
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Потому что на самом деле они, конечно же параллельны. Загадка появилась в "Твиттере" на днях — и моментально разлетелась по интернету.
Martin S Taylor‏/Twitter

Один способ убедиться в этом — приложить линейку к экрану. Другой — посмотреть видео с танцующим медведем. Трюк при просмотре в том, что смотреть строго на "животик" медведя — так ты без труда увидишь, что узоры на голубых линиях на самом деле находятся на одном уровне и, соответственно, параллельны.

Спорить с танцующим медведем — бесполезно.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!