Оптическая загадка: параллельны ли узоры на "волнистых" голубых линиях?

Ты смотришь на картину и можешь поклясться, что узоры на голубых линиях не параллельны. Хм… Поклясться ты, конечно, можешь — но бы на твоем месте этого не делали.