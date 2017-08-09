Оптическая загадка: параллельны ли узоры на "волнистых" голубых линиях?
Ты смотришь на картину и можешь поклясться, что узоры на голубых линиях не параллельны. Хм… Поклясться ты, конечно, можешь — но бы на твоем месте этого не делали.
Один способ убедиться в этом — приложить линейку к экрану. Другой — посмотреть видео с танцующим медведем. Трюк при просмотре в том, что смотреть строго на "животик" медведя — так ты без труда увидишь, что узоры на голубых линиях на самом деле находятся на одном уровне и, соответственно, параллельны.
the dancing bear proves the horizontal bars are horizontal no i am serious pic.twitter.com/Z2pqDJ5XzZ— darth:™ (@darth) 8 августа 2017 г.