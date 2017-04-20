20.04.2017
16:08
1

"Оскар" в студию! 16 фото котиков, которые все слишком драматизируют

Новости котики
Коты — натуральные актеры и многие из них заслуживают голливудских "оскаров", каннских "львов", берлинских "медведей" и прочих почетных наград в мире кинематографа.
"Оскар" в студию! 16 фото котиков, которые все слишком драматизируют
1
Конечно, найдутся скептики, которые скажут, что это просто случайные кадры, но тех мы предадим анафеме и изгоним из нашего приличного общества любителей кошачьего драматического искусства!
DELFI

1. Когда в дом привели собаку.

2. "Тошнит от этой показушной любви".

3 "Не уходи от меня!!!".

4. До поездки к ветеринару и после. По словам хозяина, кот сохранят второе выражение лица морды всю дорогу.

5. "А-а-а-а-А!!!".

6. "Ах, я не хочу больше жить!".

7. "Моя жизнь кончена!".

8. Секретные кадры со съемок "Форсажа-9".

9. "Я? Жрать овощи?! Рехнулся???".

10. "Я убью тебя за это, человек!".

11. "ЧТО ЭТО, ХОЗЯИН?!".

12. Восставшие из ада, часть шестая.

13. "О, нет!".

14. "Даже смерть не разлучит нас!".

15. "Хм, а что, если по горлу все же полоснуть?".

16. …

 
Ieteikt
15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом 15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом   (2)
16 фото, авторы которых ценой жизни запечатлели сатанинскую сущность котов 16 фото, авторы которых ценой жизни запечатлели сатанинскую сущность котов   (1)
ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком   (5)
Мяу-пинап: 20 котиков, которые позируют как хорошенькие девушки Мяу-пинап: 20 котиков, которые позируют как хорошенькие девушки   (1)
До и после: 10 фото друзей-животных, которые выросли вместе До и после: 10 фото друзей-животных, которые выросли вместе  
Уже лев или еще кот? 19 отличных фото гигантских пушистых мейн-кунов Уже лев или еще кот? 19 отличных фото гигантских пушистых мейн-кунов   (2)
Кузе и Мурису привет! Этот кот девять лет &quot;управляет&quot; магазином… и без выходных! Кузе и Мурису привет! Этот кот девять лет "управляет" магазином… и без выходных!  
Люди разбивают от отчаяния мониторы, не в силах найти на этом фото кота. А ты сможешь? Люди разбивают от отчаяния мониторы, не в силах найти на этом фото кота. А ты сможешь?   (4)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!