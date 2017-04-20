"Оскар" в студию! 16 фото котиков, которые все слишком драматизируют
Коты — натуральные актеры и многие из них заслуживают голливудских "оскаров", каннских "львов", берлинских "медведей" и прочих почетных наград в мире кинематографа.
1. Когда в дом привели собаку.
2. "Тошнит от этой показушной любви".
3 "Не уходи от меня!!!".
4. До поездки к ветеринару и после. По словам хозяина, кот сохранят второе выражение
лица морды всю дорогу.
5. "А-а-а-а-А!!!".
6. "Ах, я не хочу больше жить!".
7. "Моя жизнь кончена!".
8. Секретные кадры со съемок "Форсажа-9".
9. "Я? Жрать овощи?! Рехнулся???".
10. "Я убью тебя за это, человек!".
11. "ЧТО ЭТО, ХОЗЯИН?!".
12. Восставшие из ада, часть шестая.
13. "О, нет!".
14. "Даже смерть не разлучит нас!".
15. "Хм, а что, если по горлу все же полоснуть?".
16. …