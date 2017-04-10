Остановите планету, я сойду. 11 фото с новым радужным бредотрендом "Инстаграма"
Когда не было "Инстаграма", каждый сходил с ума по-своему, но делал это тихо, никому не мешая. И подражатели у него появлялись чисто случайно — ну там соседи в окошко заглянули и впечатлились, например. А что сегодня?
1. Именно это происходит сейчас с "радужной едой". Вот, положа руку на сковородку, мы точно нуждаемся в радужных блинчиках?
mel_hollywood/Instagram
2. А в радужных бургерах?
Simyvonne/Instagram
3. Это — жаренный сыр. Да, разноцветный. Нет, это не мы сошли с ума.
Fancysprinkles/Instagram
4. Иногда это может быть даже уместно. Ок, невинные пироженки. Дети будут в восторге!
Themeenakshipatel/Instagram
5. Но это… ЭТО БУБЛИК! О, несчастный бублик, зачем они с тобой так?! Ты же должен быть круглым и коричневым, а не таким уродом…
Thebagelstore/Instagram
6. Няма-няма! Хочешь откусить?! Муахаха! Он, кстати, веганский.
veganxcooking/Instagram
7. Почему ЭТО вообще существует? Потому что обычные спагетти "пшеничного" цвета уже не в моде?
0aberdeem0/Instagram
8. Все наши инстинкты кричат, что ЭТО НАВЕРНОЕ КАКОЙ-ТО ЯД. Нет в природе ничего съедобного фиолетового цвета!!! Мы убедились в этом лично еще в детстве, выпив чернил из запасов тетушки Марты. Но у кого-то явно не было детства. Или тетушки Марты.
Merbragg/Instagram
9. Если ЭТО не остановить, оно захавает твою кухню, а потом и твоих родных. ОСТОРОЖНО!
bentodevalerie/Instagram
10. Иногда оно может выглядеть даже соблазнительно и будет манить расплавленным сыром на пицце.
Hildemere/Instagram
11. Но уважай свою кишечную микрофлору, держись от ЭТОГО подальше! Заклинаем!
spiderwoman1s0s/Instagram