10.04.2017
15:06
 

Остановите планету, я сойду. 11 фото с новым радужным бредотрендом "Инстаграма"

Новости
Когда не было "Инстаграма", каждый сходил с ума по-своему, но делал это тихо, никому не мешая. И подражатели у него появлялись чисто случайно — ну там соседи в окошко заглянули и впечатлились, например. А что сегодня?
Остановите планету, я сойду. 11 фото с новым радужным бредотрендом "Инстаграма"
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А сегодня стоит кому-то придумать что-то бредовое и выложить это в "Инстаграм", как раз — и у него уже 1574 последователя. А там их, глядишь, уже и over9000.
DELFI

1. Именно это происходит сейчас с "радужной едой". Вот, положа руку на сковородку, мы точно нуждаемся в радужных блинчиках?


mel_hollywood/Instagram

2. А в радужных бургерах?


Simyvonne/Instagram

3. Это — жаренный сыр. Да, разноцветный. Нет, это не мы сошли с ума.


Fancysprinkles/Instagram

4. Иногда это может быть даже уместно. Ок, невинные пироженки. Дети будут в восторге!


Themeenakshipatel/Instagram

5. Но это… ЭТО БУБЛИК! О, несчастный бублик, зачем они с тобой так?! Ты же должен быть круглым и коричневым, а не таким уродом…


Thebagelstore/Instagram

6. Няма-няма! Хочешь откусить?! Муахаха! Он, кстати, веганский.


veganxcooking/Instagram

7. Почему ЭТО вообще существует? Потому что обычные спагетти "пшеничного" цвета уже не в моде?


0aberdeem0/Instagram

8. Все наши инстинкты кричат, что ЭТО НАВЕРНОЕ КАКОЙ-ТО ЯД. Нет в природе ничего съедобного фиолетового цвета!!! Мы убедились в этом лично еще в детстве, выпив чернил из запасов тетушки Марты. Но у кого-то явно не было детства. Или тетушки Марты.


Merbragg/Instagram

9. Если ЭТО не остановить, оно захавает твою кухню, а потом и твоих родных. ОСТОРОЖНО!


bentodevalerie/Instagram

10. Иногда оно может выглядеть даже соблазнительно и будет манить расплавленным сыром на пицце.


Hildemere/Instagram

11. Но уважай свою кишечную микрофлору, держись от ЭТОГО подальше! Заклинаем!


spiderwoman1s0s/Instagram

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!