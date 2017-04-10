Остановите планету, я сойду. 11 фото с новым радужным бредотрендом "Инстаграма"

Когда не было "Инстаграма", каждый сходил с ума по-своему, но делал это тихо, никому не мешая. И подражатели у него появлялись чисто случайно — ну там соседи в окошко заглянули и впечатлились, например. А что сегодня?