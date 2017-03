Eternity. #space #stars #night #sky #nightsky #nightscape #nightphotography #longexposure #milkyway #astrophotography #beach #coast #water #sea #sand #people #person #nature #nationalpark #Denmark #adventure #selfportrait

A post shared by Ruslan Merzlyakov (@rmerzlyakov) on Jan 23, 2017 at 9:21am PST