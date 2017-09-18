От котосовы до котопингвина. Топ-9 гибридов котов и птиц, которых мы бы хотели завести

В реальной жизни они непримиримые враги, а в мире, где правит "Фотошоп" — вполне себе источник вдохновения и "сырье" для чьих-то шаловливых ручек.