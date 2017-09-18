18.09.2017
12:28
 

От котосовы до котопингвина. Топ-9 гибридов котов и птиц, которых мы бы хотели завести

Новости котики
В реальной жизни они непримиримые враги, а в мире, где правит "Фотошоп" — вполне себе источник вдохновения и "сырье" для чьих-то шаловливых ручек.
От котосовы до котопингвина. Топ-9 гибридов котов и птиц, которых мы бы хотели завести
1
Знакомься — девять гибридов котов и птиц. Или котиков и птичек, если тебе так угодно.
DELFI

1. Котосова. Очень хищная.


BoredPanda

2. Котопингвин. На спину не ронять!


Sarah DeRemer

3. Котопавлин. Невероятно красив!


Distorted_Penguin

4. Котосовенок. Очень мил!


WhyMentionMyUsername

5. Котогриф. Дары осени на твоей даче всегда в безопасности!


BoredPanda

6. Тигросова. Не стой на пути!


Greg Coleman

7. Котоворон. Черный!


Penkiller

8. Котоворобей. Очень наглый!


Sarah DeRemer

9. Кото…синичка, это ты?! Очень мила!


BoredPanda

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!