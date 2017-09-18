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Skats.lv
18.09.2017
12:28
От котосовы до котопингвина. Топ-9 гибридов котов и птиц, которых мы бы хотели завести
Новости
котики
В реальной жизни они непримиримые враги, а в мире, где правит "Фотошоп" — вполне себе источник вдохновения и "сырье" для чьих-то шаловливых ручек.
1
Знакомься — девять гибридов котов и птиц. Или котиков и птичек, если тебе так угодно.
DELFI
1. Котосова. Очень хищная.
BoredPanda
2. Котопингвин. На спину не ронять!
Sarah DeRemer
3. Котопавлин. Невероятно красив!
Distorted_Penguin
4. Котосовенок. Очень мил!
WhyMentionMyUsername
5. Котогриф. Дары осени на твоей даче всегда в безопасности!
BoredPanda
6. Тигросова. Не стой на пути!
Greg Coleman
7. Котоворон. Черный!
Penkiller
8. Котоворобей. Очень наглый!
Sarah DeRemer
9. Кото…синичка, это ты?! Очень мила!
BoredPanda
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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