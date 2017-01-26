26.01.2017
16:50
 

От проросшей клубники до "голого" винограда: 19 фото еды, от которых немного не по себе

Новости
Есть в них что-то неестественное. Но вместе с тем — странно притягательное. Попробуй-ка оторвись и не пролистай весь пост до конца!
От проросшей клубники до "голого" винограда: 19 фото еды, от которых немного не по себе
1
Мы попробовали — не получилось.
DELFI

1. Помидор с "палочкой" не в том месте.


reddit.com

2. Слишком прямой банан.


Twitter: @webbanners4

3. Неестественно большой лимон.


imgur.com

4. Проросшая клубника.


reddit.com

5. Самая длинная в мире картошка фри.


imgur.com

6. Яблоко с проросшими семенами.


reddit.com

7. "Бритый" арбуз.


youtube.com

8. И "голый" виноград.


epicorganic.net

9. Oreo наоборот.


imgur.com

10. Проросшее авокадо.


reddit.com

11. "Раздетый" персик.


Twitter: @ewokstorm

12. "Друг" в грейпфруте.


reddit.com

13. Чищенный помидор. Жуть.


blog.hippoflambe.com

14. Печенька, похожая на курицу.


whatsaboytodo.net

15. Чудовищный пирог.


Twitter: @yvezayntIaurent

16. Проросшее манго.


imgur.com

17. Горизонтально порезанный хлеб.


imgur.com

18. Слишком плоский хотдог.


reddit.com

19. И мандарины, которые напоминают что-то очень физиологическое.


reddit.com

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!