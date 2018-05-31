От проросшей клубники до "голого" винограда: 19 ФОТО еды, от которых немного не по себе
Есть в них что-то неестественное. Но вместе с тем — странно притягательное. Попробуй-ка оторвись и не пролистай весь пост до конца!
1. Помидор с "палочкой" не в том месте.
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2. Слишком прямой банан.
Twitter: @webbanners4
3. Неестественно большой лимон.
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4. Проросшая клубника.
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5. Самая длинная в мире картошка фри.
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6. Яблоко с проросшими семенами.
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7. "Бритый" арбуз.
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8. И "голый" виноград.
epicorganic.net
9. Oreo наоборот.
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10. Проросшее авокадо.
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11. "Раздетый" персик.
Twitter: @ewokstorm
12. "Друг" в грейпфруте.
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13. Чищенный помидор. Жуть.
blog.hippoflambe.com
14. Печенька, похожая на курицу.
whatsaboytodo.net
15. Чудовищный пирог.
Twitter: @yvezayntIaurent
16. Проросшее манго.
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17. Горизонтально порезанный хлеб.
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18. Слишком плоский хотдог.
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19. И мандарины, которые напоминают что-то очень физиологическое.
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