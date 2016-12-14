14.12.2016
16:16
 

От "Тапка" до "Белоснежки": Топ-15 прозвищ, которые латвийцы дали своим авто

Новости Made in Latvia
Как ты ласково называешь свою машину? Ведь есть же прозвище, признайся?! Вот сотни людей из латвийского автомобильного сообщества "Ездуны" (там состоит почти 12 тыс. человек, вливайся) признались, а мы отобрали 15 лучших из них. Как выбирали? По "лайкам", которые комментариям поставили сами "Ездуны" (игнорируя лишь нецензурные). Иначе было никак — если бы мы оказались предвзятыми, то ездуны нас бы нашли и закопали в ямах на Краста. А так пусть сами на себя пеняют!
От "Тапка" до "Белоснежки": Топ-15 прозвищ, которые латвийцы дали своим авто
1
В сообществе, кстати, регулярно публикуют гораздо более полезную информацию, нежели обсуждение кличек авто, а также устраивают холивары по пустяковым и не очень поводам, веселятся и проводят офлайновые встречи.
DELFI

1. Топ-15 открывает…


Здесь и далее источник: "Ездуны"/Facebook

2. Самое цензурное из нецензурного.

3. Логично. Судя по лайкам — многие так.

4. Четко!

5. Ми-ми-ми!

6. "Услуги катафалка "Белоснежка", недорого". Да, в основе авто охотников за приведениями — катафалк!

7. Ну, не 60%, но многие — это, похоже, стандарт де-факто для Латвии. Эй, CSDD, слабо на 1 апреля переименовать у себя на сайте все "транспортные средства" в "ласточки"?! Дарим идею!

8. Сурово, но хозяину виднее. На фото, кстати, BMW и Volvo.

9. Божечки-кошечки!

10. Солидная кликуха для солидного авто для солидных господ.

11. Зануда :/.

12. Занудка :-).

13. Вот! Вот он, комментарий номер тринадцать! И третье место, кстати.

14. Напоминаем, что это не мы! В смысле, сугубо по лайкам все! Мы не виноватые, ездуны сами!

15. Просто первое место.

 
Ieteikt
Так вот, кто во всем виноват: 13 типов людей, из-за которых Рига сегодня встала в пробках Так вот, кто во всем виноват: 13 типов людей, из-за которых Рига сегодня встала в пробках   (5)
Круче, чем &quot;Карта рижанина&quot;. 12 машин, которые прямо сейчас можно купить за €775 Круче, чем "Карта рижанина". 12 машин, которые прямо сейчас можно купить за €775   (3)
Только из Германии, пробег 30 тыс… Топ-10 диких примеров &quot;автобизнеса по-латвийски&quot; Только из Германии, пробег 30 тыс… Топ-10 диких примеров "автобизнеса по-латвийски"   (18)
В Риге установили рекорд Гиннесса по числу машин BMW в одном месте В Риге установили рекорд Гиннесса по числу машин BMW в одном месте   (9)
Казахский художник превратил советские &quot;тазы&quot; в монстров из &quot;Безумного Макса&quot; (и они валят!) Казахский художник превратил советские "тазы" в монстров из "Безумного Макса" (и они валят!)  
18 фото &quot;ремонта&quot; авто, которые легко поднимут домкрат и настроение каждого механика 18 фото "ремонта" авто, которые легко поднимут домкрат и настроение каждого механика  
Новая &quot;пятерка&quot; BMW G30 нафарширована электроникой по самую крышу Новая "пятерка" BMW G30 нафарширована электроникой по самую крышу  
ВИДЕО: парень &quot;подкатил&quot; на Ferrari к девушке, а потом сказал, что авто не его… ВИДЕО: парень "подкатил" на Ferrari к девушке, а потом сказал, что авто не его…   (2)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!