От "Тапка" до "Белоснежки": Топ-15 прозвищ, которые латвийцы дали своим авто

Как ты ласково называешь свою машину? Ведь есть же прозвище, признайся?! Вот сотни людей из латвийского автомобильного сообщества "Ездуны" (там состоит почти 12 тыс. человек, вливайся) признались, а мы отобрали 15 лучших из них. Как выбирали? По "лайкам", которые комментариям поставили сами "Ездуны" (игнорируя лишь нецензурные). Иначе было никак — если бы мы оказались предвзятыми, то ездуны нас бы нашли и закопали в ямах на Краста. А так пусть сами на себя пеняют!