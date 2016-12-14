От "Тапка" до "Белоснежки": Топ-15 прозвищ, которые латвийцы дали своим авто
Как ты ласково называешь свою машину? Ведь есть же прозвище, признайся?! Вот сотни людей из латвийского автомобильного сообщества "Ездуны" (там состоит почти 12 тыс. человек, вливайся) признались, а мы отобрали 15 лучших из них. Как выбирали? По "лайкам", которые комментариям поставили сами "Ездуны" (игнорируя лишь нецензурные). Иначе было никак — если бы мы оказались предвзятыми, то ездуны нас бы нашли и закопали в ямах на Краста. А так пусть сами на себя пеняют!
1. Топ-15 открывает…
Здесь и далее источник: "Ездуны"/Facebook
2. Самое цензурное из нецензурного.
3. Логично. Судя по лайкам — многие так.
4. Четко!
5. Ми-ми-ми!
6. "Услуги катафалка "Белоснежка", недорого". Да, в основе авто охотников за приведениями — катафалк!
7. Ну, не 60%, но многие — это, похоже, стандарт де-факто для Латвии. Эй, CSDD, слабо на 1 апреля переименовать у себя на сайте все "транспортные средства" в "ласточки"?! Дарим идею!
8. Сурово, но хозяину виднее. На фото, кстати, BMW и Volvo.
9. Божечки-кошечки!
10. Солидная кликуха для солидного авто для солидных господ.
11. Зануда :/.
12. Занудка :-).
13. Вот! Вот он, комментарий номер тринадцать! И третье место, кстати.
14. Напоминаем, что это не мы! В смысле, сугубо по лайкам все! Мы не виноватые, ездуны сами!
15. Просто первое место.